Dnešní aktuální cena Xpedition je 0.023296 USD. Sledujte aktualizace cen XPED v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XPED.

Logo Xpedition

Xpedition Cena (XPED)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 XPED na USD

$0.023296
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Xpedition (XPED)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:45:42 (UTC+8)

Informace o ceně Xpedition (XPED) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.03393605
$ 0.0232951
--

--

0.00%

0.00%

Cena Xpedition (XPED) v reálném čase je $0.023296. Za posledních 24 hodin se XPED obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena XPED v historii je $ 0.03393605, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0232951.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena XPED se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Xpedition (XPED)

$ 4.09M
--
----

$ 11.65M
175.51M
500,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Xpedition je $ 4.09M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu XPED je 175.51M, přičemž celková zásoba je 500000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 11.65M.

Historie cen v USD pro Xpedition (XPED)

Během dnešního dne byla změna ceny Xpedition na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Xpedition na USD  $ -0.0024489570.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Xpedition na USD  $ -0.0059467908.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Xpedition na USD  $ -0.01061388420052403.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0024489570-10.51%
60 dní$ -0.0059467908-25.52%
90 dní$ -0.01061388420052403-31.30%

Co je Xpedition (XPED)

XPED is the native utility token of SITEnetwork, a global open ecosystem of immersive, web-based tourism experiences that bridge real-world destinations with their metaverse twins. Accessible on any internet enabled device, it is designed for accessibility, scalability, sustainability, and decentralised engagement. XPED enables seamless transactions and rewards across a dynamic hybrid tourism landscape. Within SITEnetwork, XPED unlocks exclusive AR/VR travel experiences, premium digital events and access to virtual showcases of tourist destinations around the world. Users can collect Proof-of-Visit NFTs, redeem tokens for rare digital souvenirs, and participate in time-travel simulations or multilingual guided tours. Every interaction becomes a monetisable opportunity – from tipping local storytellers to earning for ethical travel choices and user- generated content. SITEnetwork is currently building tourism destination twins in a number of countries around the world.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Xpedition (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Xpedition (XPED) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Xpedition (XPED) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Xpedition.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Xpedition!

XPED na místní měny

Tokenomika pro Xpedition (XPED)

Pochopení tokenomiky Xpedition (XPED) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu XPED hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Xpedition (XPED)

Jakou hodnotu má dnes Xpedition (XPED)?
Aktuální cena XPED v USD je 0.023296 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena XPED v USD?
Aktuální cena XPED v USD je $ 0.023296. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Xpedition?
Tržní kapitalizace XPED je $ 4.09M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem XPED v oběhu?
Objem XPED v oběhu je 175.51M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) XPED?
XPED dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.03393605 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) XPED?
XPED dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0232951 USD.
Jaký je objem obchodování XPED?
Aktuální 24hodinový objem obchodování XPED je -- USD.
Dosáhne XPED letos vyšší ceny?
XPED může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenXPED, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Xpedition (XPED)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

