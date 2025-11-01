Xpedition Cena (XPED)
Cena Xpedition (XPED) v reálném čase je $0.023296. Za posledních 24 hodin se XPED obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena XPED v historii je $ 0.03393605, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0232951.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena XPED se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Xpedition je $ 4.09M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu XPED je 175.51M, přičemž celková zásoba je 500000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 11.65M.
Během dnešního dne byla změna ceny Xpedition na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Xpedition na USD $ -0.0024489570.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Xpedition na USD $ -0.0059467908.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Xpedition na USD $ -0.01061388420052403.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|--
|30 dní
|$ -0.0024489570
|-10.51%
|60 dní
|$ -0.0059467908
|-25.52%
|90 dní
|$ -0.01061388420052403
|-31.30%
XPED is the native utility token of SITEnetwork, a global open ecosystem of immersive, web-based tourism experiences that bridge real-world destinations with their metaverse twins. Accessible on any internet enabled device, it is designed for accessibility, scalability, sustainability, and decentralised engagement. XPED enables seamless transactions and rewards across a dynamic hybrid tourism landscape. Within SITEnetwork, XPED unlocks exclusive AR/VR travel experiences, premium digital events and access to virtual showcases of tourist destinations around the world. Users can collect Proof-of-Visit NFTs, redeem tokens for rare digital souvenirs, and participate in time-travel simulations or multilingual guided tours. Every interaction becomes a monetisable opportunity – from tipping local storytellers to earning for ethical travel choices and user- generated content. SITEnetwork is currently building tourism destination twins in a number of countries around the world.
