Tokenomika pro XNF (XNF)

Zjistěte klíčové informace o XNF (XNF), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o XNF (XNF)

Xenify stands as a cross-chain meta-aggregator of aggregators, pioneering a new era of 'Swap to Earn'. Our ground-breaking protocol seamlessly integrates innovative tokenomics and advanced cross-chain functionality into a single, powerful package. By incorporating a unique, game theory-based incentive model that actively rewards engagement, Xenify is primed to instigate a seismic shift in the world of cross-chain swapping. Our mission is to revolutionize the DeFi landscape by offering the best of both worlds: an ultra-efficient swap experience and substantial opportunities for earning.

Oficiální webové stránky:
https://xenify.io
Bílá kniha:
https://github.com/xenify-io/litepaper

XNF (XNF): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro XNF (XNF), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 15.32K
Celkový objem:
$ 3.34M
Objem v oběhu:
$ 618.80K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 82.68K
Historické maximum:
$ 9.31
Historické minimum:
$ 0.01119919
Aktuální cena:
$ 0.02475001
Tokenomika XNF (XNF): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro XNF (XNF) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů XNF, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu XNF, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro XNF rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuXNF!

Předpověď ceny XNF

Chcete vědět, kam může XNF zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen XNF kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

