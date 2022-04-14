Tokenomika pro Xetra AI (XETRA)

Zjistěte klíčové informace o Xetra AI (XETRA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Xetra AI (XETRA)

XETRA AI: The AI-Powered Blockchain Development Platform

XETRA AI empowers creators to transform ideas into profitable decentralized applications through advanced artificial intelligence. Our platform revolutionizes blockchain development by enabling anyone to create sophisticated dApps through natural language descriptions, while providing robust monetization opportunities through our integrated marketplace.

Development Capabilities

  • Intuitive natural language processing for app creation
  • Comprehensive application generation system
  • Multi-chain deployment architecture (ETH, SOL, Base)
  • Advanced AI-driven development tools
  • Automated testing and optimization

Application Ecosystem

  • Decentralized Finance (DeFi) Applications
  • Blockchain Games and Entertainment
  • Social Platforms and Communities
  • Analytics and Tracking Tools
  • Custom Business Solutions

Monetization Framework

  • Integrated marketplace for application distribution
  • Flexible pricing models for creators
  • Direct revenue from application usage
  • Built-in token-based reward system
  • Community-driven discovery system

Oficiální webové stránky:
https://www.xetra.io/
Bílá kniha:
https://docs.xetra.io/

Xetra AI (XETRA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Xetra AI (XETRA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 32.85K
Celkový objem:
$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 100.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 32.85K
Historické maximum:
$ 0.092258
Historické minimum:
$ 0.00012342
Aktuální cena:
$ 0.00032849
Tokenomika Xetra AI (XETRA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Xetra AI (XETRA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů XETRA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu XETRA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro XETRA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuXETRA!

Předpověď ceny XETRA

Chcete vědět, kam může XETRA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen XETRA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

