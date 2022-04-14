Tokenomika pro X Trade AI (XTRADE)

Zjistěte klíčové informace o X Trade AI (XTRADE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o X Trade AI (XTRADE)

"Boost your profit with X Trade AI" X Trade AI is the intelligent chatbot that filters signal from the chaos. From scanning meme trends to analyzing trading patterns, it delivers sharp insights instantly. No fluff, just fast, actionable info — so you’re never late to the next big move.

Oficiální webové stránky:
https://pump.fun/coin/2vfBxPmHSW2YijUcFCRoMMkAWP9fp8FGWnKxVvJnpump

X Trade AI (XTRADE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro X Trade AI (XTRADE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 10.06K
Celkový objem:
$ 999.75M
Objem v oběhu:
$ 999.75M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 10.06K
Historické maximum:
$ 0.00893922
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika X Trade AI (XTRADE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro X Trade AI (XTRADE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů XTRADE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu XTRADE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro XTRADE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuXTRADE!

Předpověď ceny XTRADE

Chcete vědět, kam může XTRADE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen XTRADE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.