X Money is a cutting-edge digital financial ecosystem designed to revolutionize how individuals and businesses interact with money. Built on the principles of efficiency, accessibility, and innovation, X Money aims to become the global standard for modern financial transactions, encompassing payments, loans, and beyond.
Mission The mission of X Money is to simplify and enhance the financial lives of its users by providing a comprehensive platform for secure, fast, and seamless transactions. By leveraging advanced technology, X Money empowers users to manage their finances in ways that are both intuitive and future-proof.
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro X Money (XMONEY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika X Money (XMONEY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro X Money (XMONEY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů XMONEY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu XMONEY, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.