Tokenomika pro WTF Opossum (WTFO)

Zjistěte klíčové informace o WTF Opossum (WTFO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o WTF Opossum (WTFO)

WTF Opossum is a Meme token on solana Blockchain with utilities and tools for traders and token owners as well. Launched in July 2024. The project built a vote for exposure telegram bot with a leaderboard for tokens on multiple blockchains. The variety of tools contain the voting agent, contract scanner and market details checker. The $WTFO token itself was designed as a unique meme character. An opossum, the symbol of immortals. Just like opossums, WTFO is a surviver, focusing on it's utilities and the fun aspect of communities as being a real meme project.

Oficiální webové stránky:
https://wtfo.online
Bílá kniha:
https://wtfo.online

WTF Opossum (WTFO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro WTF Opossum (WTFO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.55M
$ 1.55M
Celkový objem:
$ 855.95M
$ 855.95M
Objem v oběhu:
$ 855.95M
$ 855.95M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.55M
$ 1.55M
Historické maximum:
$ 0.00186811
$ 0.00186811
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00182375
$ 0.00182375

Tokenomika WTF Opossum (WTFO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro WTF Opossum (WTFO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WTFO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WTFO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WTFO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWTFO!

Předpověď ceny WTFO

Chcete vědět, kam může WTFO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WTFO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.