Co je WRYON (WN)

Wryon is the official mascot of Vulcan Forged and the first-ever meme token launched on the Elysium blockchain. As a unique symbol of Vulcan Forged’s culture, Wryon embodies the “Troll life” spirit—bringing humor, creativity, and engagement to the community. This token aims to deepen community interaction within the Vulcan Forged ecosystem, giving users a fun, accessible entry point to web3 while connecting them through shared digital experiences.

