BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Wrapped XOC je 0.232076 USD. Sledujte aktualizace cen WXOC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WXOC.Dnešní aktuální cena Wrapped XOC je 0.232076 USD. Sledujte aktualizace cen WXOC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WXOC.

Více informací o WXOC

Informace o ceně WXOC

Co je to WXOC

Tokenomika pro WXOC

Předpověď cen WXOC

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Wrapped XOC

Wrapped XOC Cena (WXOC)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 WXOC na USD

$0.232076
$0.232076$0.232076
+0.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Wrapped XOC (WXOC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:44:25 (UTC+8)

Informace o ceně Wrapped XOC (WXOC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.227928
$ 0.227928$ 0.227928
Nejnižší za 24 h
$ 0.233344
$ 0.233344$ 0.233344
Nejvyšší za 24 h

$ 0.227928
$ 0.227928$ 0.227928

$ 0.233344
$ 0.233344$ 0.233344

$ 0.258007
$ 0.258007$ 0.258007

$ 0.20779
$ 0.20779$ 0.20779

+0.19%

+0.82%

-2.25%

-2.25%

Cena Wrapped XOC (WXOC) v reálném čase je $0.232076. Za posledních 24 hodin se WXOC obchodoval v rozmezí od minima $ 0.227928 do maxima $ 0.233344, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WXOC v historii je $ 0.258007, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.20779.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WXOC se za poslední hodinu změnila o +0.19%, za 24 hodin o +0.82% a za posledních 7 dní o -2.25%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Wrapped XOC (WXOC)

$ 3.78M
$ 3.78M$ 3.78M

--
----

$ 3.78M
$ 3.78M$ 3.78M

16.29M
16.29M 16.29M

16,290,042.4303677
16,290,042.4303677 16,290,042.4303677

Aktuální tržní kapitalizace Wrapped XOC je $ 3.78M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WXOC je 16.29M, přičemž celková zásoba je 16290042.4303677. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.78M.

Historie cen v USD pro Wrapped XOC (WXOC)

Během dnešního dne byla změna ceny Wrapped XOC na USD  $ +0.00188611.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Wrapped XOC na USD  $ -0.0208283800.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Wrapped XOC na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Wrapped XOC na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00188611+0.82%
30 dní$ -0.0208283800-8.97%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Wrapped XOC (WXOC)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Wrapped XOC (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Wrapped XOC (WXOC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Wrapped XOC (WXOC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Wrapped XOC.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Wrapped XOC!

WXOC na místní měny

Tokenomika pro Wrapped XOC (WXOC)

Pochopení tokenomiky Wrapped XOC (WXOC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WXOC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Wrapped XOC (WXOC)

Jakou hodnotu má dnes Wrapped XOC (WXOC)?
Aktuální cena WXOC v USD je 0.232076 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WXOC v USD?
Aktuální cena WXOC v USD je $ 0.232076. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Wrapped XOC?
Tržní kapitalizace WXOC je $ 3.78M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WXOC v oběhu?
Objem WXOC v oběhu je 16.29M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WXOC?
WXOC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.258007 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WXOC?
WXOC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.20779 USD.
Jaký je objem obchodování WXOC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WXOC je -- USD.
Dosáhne WXOC letos vyšší ceny?
WXOC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWXOC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:44:25 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Wrapped XOC (WXOC)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,002.30
$110,002.30$110,002.30

-0.19%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,871.94
$3,871.94$3,871.94

+0.28%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02513
$0.02513$0.02513

-21.90%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.83
$185.83$185.83

-1.23%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,871.94
$3,871.94$3,871.94

+0.28%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,002.30
$110,002.30$110,002.30

-0.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.83
$185.83$185.83

-1.23%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5008
$2.5008$2.5008

-0.91%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.42
$1,087.42$1,087.42

+0.28%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.08400
$0.08400$0.08400

+68.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.15000
$0.15000$0.15000

+650.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.15000
$0.15000$0.15000

+650.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0058548
$0.0058548$0.0058548

+198.40%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000833
$0.0000833$0.0000833

+66.60%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00191
$0.00191$0.00191

+59.16%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.127
$20.127$20.127

+56.45%