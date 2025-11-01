BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Wrapped Parasail Staked PEAQ je 0.084773 USD. Sledujte aktualizace cen WSTPEAQ v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WSTPEAQ.

Více informací o WSTPEAQ

Informace o ceně WSTPEAQ

Co je to WSTPEAQ

Oficiální webové stránky WSTPEAQ

Tokenomika pro WSTPEAQ

Předpověď cen WSTPEAQ

Logo Wrapped Parasail Staked PEAQ

Wrapped Parasail Staked PEAQ Cena (WSTPEAQ)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 WSTPEAQ na USD

$0.084773
-1.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:18:51 (UTC+8)

Informace o ceně Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.078965
Nejnižší za 24 h
$ 0.085856
Nejvyšší za 24 h

$ 0.078965
$ 0.085856
$ 0.147635
$ 0.071996
+1.56%

-1.26%

-7.13%

-7.13%

Cena Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) v reálném čase je $0.084773. Za posledních 24 hodin se WSTPEAQ obchodoval v rozmezí od minima $ 0.078965 do maxima $ 0.085856, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WSTPEAQ v historii je $ 0.147635, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.071996.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WSTPEAQ se za poslední hodinu změnila o +1.56%, za 24 hodin o -1.26% a za posledních 7 dní o -7.13%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

$ 37.51K
--
$ 37.51K
444.93K
444,932.1183098018
Aktuální tržní kapitalizace Wrapped Parasail Staked PEAQ je $ 37.51K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WSTPEAQ je 444.93K, přičemž celková zásoba je 444932.1183098018. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 37.51K.

Historie cen v USD pro Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Během dnešního dne byla změna ceny Wrapped Parasail Staked PEAQ na USD  $ -0.00108253678538089.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Wrapped Parasail Staked PEAQ na USD  $ -0.0272668031.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Wrapped Parasail Staked PEAQ na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Wrapped Parasail Staked PEAQ na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00108253678538089-1.26%
30 dní$ -0.0272668031-32.16%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

wstPEAQ is a wrapped version of stPEAQ (interest bearing token). When wrapping stPEAQ, one will obtain a corresponding amount of wstPEAQ. The amount of wstPEAQ obtained from the wrapping corresponds to the amount of underlying shares of stPEAQ.

Although stPEAQ’s rebasing mechanism allows a constant change in balance to reflect rewards, most DeFi applications require a constant balance mechanism for tokens. Thus wstPEAQ allows a seamless integration into popular DeFi protocols in various ecosystems.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Wrapped Parasail Staked PEAQ (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Wrapped Parasail Staked PEAQ.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Wrapped Parasail Staked PEAQ!

WSTPEAQ na místní měny

Tokenomika pro Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Pochopení tokenomiky Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WSTPEAQ hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Jakou hodnotu má dnes Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)?
Aktuální cena WSTPEAQ v USD je 0.084773 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WSTPEAQ v USD?
Aktuální cena WSTPEAQ v USD je $ 0.084773. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Wrapped Parasail Staked PEAQ?
Tržní kapitalizace WSTPEAQ je $ 37.51K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WSTPEAQ v oběhu?
Objem WSTPEAQ v oběhu je 444.93K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WSTPEAQ?
WSTPEAQ dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.147635 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WSTPEAQ?
WSTPEAQ dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.071996 USD.
Jaký je objem obchodování WSTPEAQ?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WSTPEAQ je -- USD.
Dosáhne WSTPEAQ letos vyšší ceny?
WSTPEAQ může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWSTPEAQ, kde najdete podrobnější analýzu.
