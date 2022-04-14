Tokenomika pro Wrapped Origin Sonic (WOS)

Tokenomika pro Wrapped Origin Sonic (WOS)

Zjistěte klíčové informace o Wrapped Origin Sonic (WOS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Wrapped Origin Sonic (WOS)

Wrapped Origin Sonic is the wrapped, non-rebasing version of Origin Sonic (OS) that still earns a yield. Wrapped Origin Sonic is an ERC-4626 tokenized vault that earns its yield via price increase relative to Origin Sonic (OS). Wrapped Origin Sonic is useful for integrations that cannot handle the constant changing quantity of a rebasing token. Many users find it useful to deposit Wrapped Origin Sonic as collateral in lending markets. Built by the team at Origin Protocol.

Oficiální webové stránky:
https://originprotocol.com/
Bílá kniha:
https://docs.originprotocol.com/

Wrapped Origin Sonic (WOS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Wrapped Origin Sonic (WOS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 7.07M
$ 7.07M$ 7.07M
Celkový objem:
$ 21.02M
$ 21.02M$ 21.02M
Objem v oběhu:
$ 21.02M
$ 21.02M$ 21.02M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 7.07M
$ 7.07M$ 7.07M
Historické maximum:
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.336993
$ 0.336993$ 0.336993

Tokenomika Wrapped Origin Sonic (WOS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Wrapped Origin Sonic (WOS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WOS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WOS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WOS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWOS!

Předpověď ceny WOS

Chcete vědět, kam může WOS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WOS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.