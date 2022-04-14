Tokenomika pro Wrapped NETZ (WNETZ)

Tokenomika pro Wrapped NETZ (WNETZ)

Zjistěte klíčové informace o Wrapped NETZ (WNETZ), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Wrapped NETZ (WNETZ)

WNETZ is the wrapped NETZ token originating from MainnetZ, a scalable layer 1 blockchain with fast and affordable transaction fees.

MainnetZ stands at the forefront of blockchain innovation, providing developers with a reliable and high-performance platform designed to elevate the creation of decentralized applications (DApps). With a commitment to peak performance, seamless user experiences, and robust functionality, MainnetZ is the bedrock for developers who demand excellence in their blockchain projects, empowering them to craft cutting-edge DApps that bring their visions to life effortlessly.

Oficiální webové stránky:
https://mainnetz.io
Bílá kniha:
https://mainnetz.io/whitepaper

Wrapped NETZ (WNETZ): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Wrapped NETZ (WNETZ), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 26.45K
$ 26.45K$ 26.45K
Celkový objem:
$ 38.45M
$ 38.45M$ 38.45M
Objem v oběhu:
$ 38.45M
$ 38.45M$ 38.45M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 26.45K
$ 26.45K$ 26.45K
Historické maximum:
$ 0.00508302
$ 0.00508302$ 0.00508302
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00068778
$ 0.00068778$ 0.00068778

Tokenomika Wrapped NETZ (WNETZ): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Wrapped NETZ (WNETZ) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WNETZ, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WNETZ, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WNETZ rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWNETZ!

Předpověď ceny WNETZ

Chcete vědět, kam může WNETZ zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WNETZ kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

