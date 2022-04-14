Tokenomika pro Wrapped fragSOL (WFRAGSOL)
Informace o Wrapped fragSOL (WFRAGSOL)
Fragmetric is a native liquid (re)staking station on Solana that aims to improve the economic potential and security of the Solana ecosystem. Fragmetric succeeded in carrying out NCN reward distribution by utilizing Solana's token extension. Additionally, Fragmetric created useful solutions, such as the Normalized Token Program, for utilizing various LSTs in restaking platforms. The goal of Fragmetric is to create a safe, open, and incredibly effective restaking system that empowers users and supports the stability of the Solana restaking ecosystem.
Wrapped fragSOL (WFRAGSOL): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Wrapped fragSOL (WFRAGSOL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Wrapped fragSOL (WFRAGSOL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů WFRAGSOL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu WFRAGSOL, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
