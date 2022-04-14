Tokenomika pro Wrapped Beacon ETH (WBETH)
Informace o Wrapped Beacon ETH (WBETH)
WBETH is a liquid staking token, where 1 WBETH represents 1 ETH and the total staking rewards accrued by the ETH token on ETH Staking.
WBETH will allow users to obtain immediate liquidity and participate in DeFi projects, while ensuring their eligibility to receive the corresponding ETH Staking rewards accrued.
On-chain users can stake their ETH to obtain WBETH by interacting with the official smart contract provided by Binance. Binance users can wrap their BETH tokens to WBETH, and unwrap their WBETH to BETH tokens on the Binance ETH Staking page at zero fees.
Tokenomika Wrapped Beacon ETH (WBETH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Wrapped Beacon ETH (WBETH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů WBETH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu WBETH, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
