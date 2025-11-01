BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Wrapped Aave Plasma USDe je 0.998679 USD. Sledujte aktualizace cen WAPLAUSDE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WAPLAUSDE.Dnešní aktuální cena Wrapped Aave Plasma USDe je 0.998679 USD. Sledujte aktualizace cen WAPLAUSDE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WAPLAUSDE.

Více informací o WAPLAUSDE

Informace o ceně WAPLAUSDE

Co je to WAPLAUSDE

Tokenomika pro WAPLAUSDE

Předpověď cen WAPLAUSDE

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Wrapped Aave Plasma USDe

Wrapped Aave Plasma USDe Cena (WAPLAUSDE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 WAPLAUSDE na USD

$0.998679
$0.998679$0.998679
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:43:07 (UTC+8)

Informace o ceně Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.998108
$ 0.998108$ 0.998108
Nejnižší za 24 h
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
Nejvyšší za 24 h

$ 0.998108
$ 0.998108$ 0.998108

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.028
$ 1.028$ 1.028

$ 0.956016
$ 0.956016$ 0.956016

+0.02%

-0.05%

+0.03%

+0.03%

Cena Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) v reálném čase je $0.998679. Za posledních 24 hodin se WAPLAUSDE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.998108 do maxima $ 1.002, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WAPLAUSDE v historii je $ 1.028, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.956016.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WAPLAUSDE se za poslední hodinu změnila o +0.02%, za 24 hodin o -0.05% a za posledních 7 dní o +0.03%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)

$ 10.70M
$ 10.70M$ 10.70M

--
----

$ 10.70M
$ 10.70M$ 10.70M

10.72M
10.72M 10.72M

10,716,574.01857217
10,716,574.01857217 10,716,574.01857217

Aktuální tržní kapitalizace Wrapped Aave Plasma USDe je $ 10.70M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WAPLAUSDE je 10.72M, přičemž celková zásoba je 10716574.01857217. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 10.70M.

Historie cen v USD pro Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)

Během dnešního dne byla změna ceny Wrapped Aave Plasma USDe na USD  $ -0.0005780883369193.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Wrapped Aave Plasma USDe na USD  $ -0.0084405353.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Wrapped Aave Plasma USDe na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Wrapped Aave Plasma USDe na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0005780883369193-0.05%
30 dní$ -0.0084405353-0.84%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Wrapped Aave Plasma USDe (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Wrapped Aave Plasma USDe.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Wrapped Aave Plasma USDe!

WAPLAUSDE na místní měny

Tokenomika pro Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)

Pochopení tokenomiky Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WAPLAUSDE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)

Jakou hodnotu má dnes Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)?
Aktuální cena WAPLAUSDE v USD je 0.998679 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WAPLAUSDE v USD?
Aktuální cena WAPLAUSDE v USD je $ 0.998679. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Wrapped Aave Plasma USDe?
Tržní kapitalizace WAPLAUSDE je $ 10.70M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WAPLAUSDE v oběhu?
Objem WAPLAUSDE v oběhu je 10.72M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WAPLAUSDE?
WAPLAUSDE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.028 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WAPLAUSDE?
WAPLAUSDE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.956016 USD.
Jaký je objem obchodování WAPLAUSDE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WAPLAUSDE je -- USD.
Dosáhne WAPLAUSDE letos vyšší ceny?
WAPLAUSDE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWAPLAUSDE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:43:07 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,000.00
$110,000.00$110,000.00

-0.20%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.14
$3,874.14$3,874.14

+0.34%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02625
$0.02625$0.02625

-18.42%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.00
$186.00$186.00

-1.14%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.14
$3,874.14$3,874.14

+0.34%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,000.00
$110,000.00$110,000.00

-0.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.00
$186.00$186.00

-1.14%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5019
$2.5019$2.5019

-0.87%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.73
$1,087.73$1,087.73

+0.30%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.08699
$0.08699$0.08699

+73.98%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.15600
$0.15600$0.15600

+680.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.15600
$0.15600$0.15600

+680.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0059292
$0.0059292$0.0059292

+202.20%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000832
$0.0000832$0.0000832

+66.40%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000300
$0.000300$0.000300

+50.00%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00191
$0.00191$0.00191

+59.16%