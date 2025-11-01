BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Wrapped Aave Ethereum WETH je 4,083.84 USD. Sledujte aktualizace cen WAETHWETH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WAETHWETH.

Více informací o WAETHWETH

Informace o ceně WAETHWETH

Co je to WAETHWETH

Tokenomika pro WAETHWETH

Předpověď cen WAETHWETH

Aktuální cena 1 WAETHWETH na USD

$4,087.28
$4,087.28$4,087.28
+0.70%1D
USD
Graf aktuální ceny Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:42:28 (UTC+8)

Informace o ceně Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 4,017.97
$ 4,017.97$ 4,017.97
Nejnižší za 24 h
$ 4,106.3
$ 4,106.3$ 4,106.3
Nejvyšší za 24 h

$ 4,017.97
$ 4,017.97$ 4,017.97

$ 4,106.3
$ 4,106.3$ 4,106.3

$ 5,206.48
$ 5,206.48$ 5,206.48

$ 3,549.35
$ 3,549.35$ 3,549.35

+0.02%

+0.73%

-1.44%

-1.44%

Cena Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) v reálném čase je $4,083.84. Za posledních 24 hodin se WAETHWETH obchodoval v rozmezí od minima $ 4,017.97 do maxima $ 4,106.3, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WAETHWETH v historii je $ 5,206.48, zatímco nejnižší cena v historii je $ 3,549.35.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WAETHWETH se za poslední hodinu změnila o +0.02%, za 24 hodin o +0.73% a za posledních 7 dní o -1.44%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH)

$ 147.17M
$ 147.17M$ 147.17M

--
----

$ 147.17M
$ 147.17M$ 147.17M

36.03K
36.03K 36.03K

36,029.99151080319
36,029.99151080319 36,029.99151080319

Aktuální tržní kapitalizace Wrapped Aave Ethereum WETH je $ 147.17M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WAETHWETH je 36.03K, přičemž celková zásoba je 36029.99151080319. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 147.17M.

Historie cen v USD pro Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH)

Během dnešního dne byla změna ceny Wrapped Aave Ethereum WETH na USD  $ +29.7.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Wrapped Aave Ethereum WETH na USD  $ -469.4496595200.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Wrapped Aave Ethereum WETH na USD  $ -457.0486709760.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Wrapped Aave Ethereum WETH na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +29.7+0.73%
30 dní$ -469.4496595200-11.49%
60 dní$ -457.0486709760-11.19%
90 dní$ 0--

Co je Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Wrapped Aave Ethereum WETH (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Wrapped Aave Ethereum WETH.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Wrapped Aave Ethereum WETH!

WAETHWETH na místní měny

Tokenomika pro Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH)

Pochopení tokenomiky Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WAETHWETH hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH)

Jakou hodnotu má dnes Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH)?
Aktuální cena WAETHWETH v USD je 4,083.84 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WAETHWETH v USD?
Aktuální cena WAETHWETH v USD je $ 4,083.84. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Wrapped Aave Ethereum WETH?
Tržní kapitalizace WAETHWETH je $ 147.17M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WAETHWETH v oběhu?
Objem WAETHWETH v oběhu je 36.03K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WAETHWETH?
WAETHWETH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 5,206.48 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WAETHWETH?
WAETHWETH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 3,549.35 USD.
Jaký je objem obchodování WAETHWETH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WAETHWETH je -- USD.
Dosáhne WAETHWETH letos vyšší ceny?
WAETHWETH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWAETHWETH, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:42:28 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

