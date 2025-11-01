BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Wrapped Aave Ethereum USDT je 1.14 USD. Sledujte aktualizace cen WAETHUSDT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WAETHUSDT.

Více informací o WAETHUSDT

Informace o ceně WAETHUSDT

Co je to WAETHUSDT

Tokenomika pro WAETHUSDT

Předpověď cen WAETHUSDT

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Wrapped Aave Ethereum USDT

Wrapped Aave Ethereum USDT Cena (WAETHUSDT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 WAETHUSDT na USD

$1.14
$1.14$1.14
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:42:21 (UTC+8)

Informace o ceně Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1.14
$ 1.14$ 1.14
Nejnižší za 24 h
$ 1.14
$ 1.14$ 1.14
Nejvyšší za 24 h

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 1.23
$ 1.23$ 1.23

$ 1.033
$ 1.033$ 1.033

+0.02%

-0.02%

+0.00%

+0.00%

Cena Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) v reálném čase je $1.14. Za posledních 24 hodin se WAETHUSDT obchodoval v rozmezí od minima $ 1.14 do maxima $ 1.14, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WAETHUSDT v historii je $ 1.23, zatímco nejnižší cena v historii je $ 1.033.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WAETHUSDT se za poslední hodinu změnila o +0.02%, za 24 hodin o -0.02% a za posledních 7 dní o +0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT)

$ 130.43M
$ 130.43M$ 130.43M

--
----

$ 130.43M
$ 130.43M$ 130.43M

114.03M
114.03M 114.03M

114,025,331.499886
114,025,331.499886 114,025,331.499886

Aktuální tržní kapitalizace Wrapped Aave Ethereum USDT je $ 130.43M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WAETHUSDT je 114.03M, přičemž celková zásoba je 114025331.499886. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 130.43M.

Historie cen v USD pro Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT)

Během dnešního dne byla změna ceny Wrapped Aave Ethereum USDT na USD  $ -0.000238551621087.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Wrapped Aave Ethereum USDT na USD  $ +0.0024984240.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Wrapped Aave Ethereum USDT na USD  $ -0.0320424360.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Wrapped Aave Ethereum USDT na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000238551621087-0.02%
30 dní$ +0.0024984240+0.22%
60 dní$ -0.0320424360-2.81%
90 dní$ 0--

Co je Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Wrapped Aave Ethereum USDT (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Wrapped Aave Ethereum USDT.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Wrapped Aave Ethereum USDT!

WAETHUSDT na místní měny

Tokenomika pro Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT)

Pochopení tokenomiky Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WAETHUSDT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT)

Jakou hodnotu má dnes Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT)?
Aktuální cena WAETHUSDT v USD je 1.14 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WAETHUSDT v USD?
Aktuální cena WAETHUSDT v USD je $ 1.14. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Wrapped Aave Ethereum USDT?
Tržní kapitalizace WAETHUSDT je $ 130.43M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WAETHUSDT v oběhu?
Objem WAETHUSDT v oběhu je 114.03M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WAETHUSDT?
WAETHUSDT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.23 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WAETHUSDT?
WAETHUSDT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 1.033 USD.
Jaký je objem obchodování WAETHUSDT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WAETHUSDT je -- USD.
Dosáhne WAETHUSDT letos vyšší ceny?
WAETHUSDT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWAETHUSDT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:42:21 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

