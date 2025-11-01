BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Wrapped Aave Ethereum Lido GHO je 1.022 USD. Sledujte aktualizace cen WAETHLIDOGHO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WAETHLIDOGHO.

Více informací o WAETHLIDOGHO

Informace o ceně WAETHLIDOGHO

Co je to WAETHLIDOGHO

Tokenomika pro WAETHLIDOGHO

Předpověď cen WAETHLIDOGHO

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Wrapped Aave Ethereum Lido GHO

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO Cena (WAETHLIDOGHO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 WAETHLIDOGHO na USD

$1.022
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO)
Informace o ceně Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1.022
Nejnižší za 24 h
$ 1.023
Nejvyšší za 24 h

$ 1.022
$ 1.023
$ 1.11
$ 0.920237
+0.01%

+0.01%

+0.02%

+0.02%

Cena Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) v reálném čase je $1.022. Za posledních 24 hodin se WAETHLIDOGHO obchodoval v rozmezí od minima $ 1.022 do maxima $ 1.023, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WAETHLIDOGHO v historii je $ 1.11, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.920237.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WAETHLIDOGHO se za poslední hodinu změnila o +0.01%, za 24 hodin o +0.01% a za posledních 7 dní o +0.02%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO)

$ 18.28M
--
$ 18.28M
17.89M
17,886,503.94090231
Aktuální tržní kapitalizace Wrapped Aave Ethereum Lido GHO je $ 18.28M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WAETHLIDOGHO je 17.89M, přičemž celková zásoba je 17886503.94090231. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 18.28M.

Historie cen v USD pro Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO)

Během dnešního dne byla změna ceny Wrapped Aave Ethereum Lido GHO na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Wrapped Aave Ethereum Lido GHO na USD  $ -0.0329681870.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Wrapped Aave Ethereum Lido GHO na USD  $ -0.0103109580.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Wrapped Aave Ethereum Lido GHO na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.01%
30 dní$ -0.0329681870-3.22%
60 dní$ -0.0103109580-1.00%
90 dní$ 0--

Co je Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Wrapped Aave Ethereum Lido GHO.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Wrapped Aave Ethereum Lido GHO!

WAETHLIDOGHO na místní měny

Tokenomika pro Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO)

Pochopení tokenomiky Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WAETHLIDOGHO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO)

Jakou hodnotu má dnes Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO)?
Aktuální cena WAETHLIDOGHO v USD je 1.022 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WAETHLIDOGHO v USD?
Aktuální cena WAETHLIDOGHO v USD je $ 1.022. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Wrapped Aave Ethereum Lido GHO?
Tržní kapitalizace WAETHLIDOGHO je $ 18.28M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WAETHLIDOGHO v oběhu?
Objem WAETHLIDOGHO v oběhu je 17.89M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WAETHLIDOGHO?
WAETHLIDOGHO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.11 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WAETHLIDOGHO?
WAETHLIDOGHO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.920237 USD.
Jaký je objem obchodování WAETHLIDOGHO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WAETHLIDOGHO je -- USD.
Dosáhne WAETHLIDOGHO letos vyšší ceny?
WAETHLIDOGHO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWAETHLIDOGHO, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

