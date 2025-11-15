Tokenomika pro Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH)

Zjistěte klíčové informace o Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 23:52:26 (UTC+8)
USD

Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 261.81K
Celkový objem:
$ 77.44
Objem v oběhu:
$ 77.44
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 261.81K
Historické maximum:
$ 5,048.06
Historické minimum:
$ 3,278.0
Aktuální cena:
$ 3,380.92
Tokenomika Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WAARBEZETH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WAARBEZETH, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim