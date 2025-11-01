BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Wrapped Aave Arbitrum ezETH je 4,092.17 USD. Sledujte aktualizace cen WAARBEZETH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WAARBEZETH.Dnešní aktuální cena Wrapped Aave Arbitrum ezETH je 4,092.17 USD. Sledujte aktualizace cen WAARBEZETH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WAARBEZETH.

Více informací o WAARBEZETH

Informace o ceně WAARBEZETH

Co je to WAARBEZETH

Tokenomika pro WAARBEZETH

Předpověď cen WAARBEZETH

Wrapped Aave Arbitrum ezETH Cena (WAARBEZETH)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 WAARBEZETH na USD

$4,092.17
+0.10%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:40:31 (UTC+8)

Informace o ceně Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 4,071.31
Nejnižší za 24 h
$ 4,116.01
Nejvyšší za 24 h

$ 4,071.31
$ 4,116.01
$ 5,048.06
$ 3,833.47
0.00%

+0.15%

-2.11%

-2.11%

Cena Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) v reálném čase je $4,092.17. Za posledních 24 hodin se WAARBEZETH obchodoval v rozmezí od minima $ 4,071.31 do maxima $ 4,116.01, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WAARBEZETH v historii je $ 5,048.06, zatímco nejnižší cena v historii je $ 3,833.47.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WAARBEZETH se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o +0.15% a za posledních 7 dní o -2.11%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH)

$ 367.92K
--
$ 367.92K
89.91
89.90717948809299
Aktuální tržní kapitalizace Wrapped Aave Arbitrum ezETH je $ 367.92K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WAARBEZETH je 89.91, přičemž celková zásoba je 89.90717948809299. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 367.92K.

Historie cen v USD pro Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH)

Během dnešního dne byla změna ceny Wrapped Aave Arbitrum ezETH na USD  $ +6.22.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Wrapped Aave Arbitrum ezETH na USD  $ -495.3923711620.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Wrapped Aave Arbitrum ezETH na USD  $ -471.3128152310.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Wrapped Aave Arbitrum ezETH na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +6.22+0.15%
30 dní$ -495.3923711620-12.10%
60 dní$ -471.3128152310-11.51%
90 dní$ 0--

Co je Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Wrapped Aave Arbitrum ezETH (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Wrapped Aave Arbitrum ezETH.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Wrapped Aave Arbitrum ezETH!

WAARBEZETH na místní měny

Tokenomika pro Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH)

Pochopení tokenomiky Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WAARBEZETH hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH)

Jakou hodnotu má dnes Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH)?
Aktuální cena WAARBEZETH v USD je 4,092.17 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WAARBEZETH v USD?
Aktuální cena WAARBEZETH v USD je $ 4,092.17. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Wrapped Aave Arbitrum ezETH?
Tržní kapitalizace WAARBEZETH je $ 367.92K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WAARBEZETH v oběhu?
Objem WAARBEZETH v oběhu je 89.91 USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WAARBEZETH?
WAARBEZETH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 5,048.06 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WAARBEZETH?
WAARBEZETH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 3,833.47 USD.
Jaký je objem obchodování WAARBEZETH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WAARBEZETH je -- USD.
Dosáhne WAARBEZETH letos vyšší ceny?
WAARBEZETH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWAARBEZETH, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:40:31 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

