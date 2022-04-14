Tokenomika pro Worms Among Us (WORMS)

Tokenomika pro Worms Among Us (WORMS)

Zjistěte klíčové informace o Worms Among Us (WORMS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Worms Among Us (WORMS)

WORMS it's a memecoin token that will have it's own comic series, and collection of NFT's. It's created on the Solana blockchain through Pump.Fun. The purpose it's to create a transparent and honest coin, with the idea of bringing trust to the holders. The storyline it's being crafted along with a Literature Proffesor from the Melbourne University. All of our designs and art it's done on paper first, and then just for colour it's bring into a computer.

Oficiální webové stránky:
http://wormsamongus.com

Worms Among Us (WORMS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Worms Among Us (WORMS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 15.31K
Celkový objem:
$ 985.71M
Objem v oběhu:
$ 985.71M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 15.31K
Historické maximum:
$ 0.00109254
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Worms Among Us (WORMS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Worms Among Us (WORMS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WORMS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WORMS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WORMS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWORMS!

Předpověď ceny WORMS

Chcete vědět, kam může WORMS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WORMS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.