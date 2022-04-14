Tokenomika pro WOOHOO (WOOHOO)
Informace o WOOHOO (WOOHOO)
WOOHOO - Welcome to ROAR THE MEME! The 52099 On-Chain WOOHOO Fest. Only Howlers Are Real Web3 Natives! WOOHOO is powered by the BrightONE community and driven by BrightHub Finance. Fuel your roar with $WOOHOO on BNB Chain leveraging 4TISO and airdrops rituals. Mint, Earn and Stake for drops. Enjoy lightning-fast swaps and community-driven meme events. No whales, just roaring believers. Collect exclusive NFTs and govern the tribe via ROARDAO.
WOOHOO (WOOHOO): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro WOOHOO (WOOHOO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika WOOHOO (WOOHOO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro WOOHOO (WOOHOO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů WOOHOO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu WOOHOO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Předpověď ceny WOOHOO
Chcete vědět, kam může WOOHOO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WOOHOO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
