Dnešní aktuální cena WONEY je 0 USD. Sledujte aktualizace cen WONEY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WONEY.

Více informací o WONEY

Informace o ceně WONEY

Co je to WONEY

Oficiální webové stránky WONEY

Tokenomika pro WONEY

Předpověď cen WONEY

WONEY Cena (WONEY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 WONEY na USD

--
----
-6.10%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny WONEY (WONEY)
Informace o ceně WONEY (WONEY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.53%

-6.18%

+15.57%

+15.57%

Cena WONEY (WONEY) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se WONEY obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WONEY v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WONEY se za poslední hodinu změnila o -0.53%, za 24 hodin o -6.18% a za posledních 7 dní o +15.57%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu WONEY (WONEY)

$ 18.20K
$ 18.20K$ 18.20K

--
----

$ 18.20K
$ 18.20K$ 18.20K

871.71M
871.71M 871.71M

871,710,019.254017
871,710,019.254017 871,710,019.254017

Aktuální tržní kapitalizace WONEY je $ 18.20K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WONEY je 871.71M, přičemž celková zásoba je 871710019.254017. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 18.20K.

Historie cen v USD pro WONEY (WONEY)

Během dnešního dne byla změna ceny WONEY na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny WONEY na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny WONEY na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny WONEY na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-6.18%
30 dní$ 0-38.24%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je WONEY (WONEY)

$WONEY is a community-driven meme token created to unify and represent the diverse meme communities in the crypto ecosystem. Its purpose is to serve as a cultural currency for meme enthusiasts, offering a fun and recognizable medium of exchange across different communities. A portion of the supply has already been burned, introducing scarcity from the beginning. The project is listed on decentralized exchanges and is fully transparent about its nature: $WONEY has no intrinsic financial value and should not be considered an investment. It is designed purely for entertainment, community engagement, and as a symbol of the meme culture within the digital asset space.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj WONEY (WONEY)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny WONEY (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít WONEY (WONEY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva WONEY (WONEY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro WONEY.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny WONEY!

WONEY na místní měny

Tokenomika pro WONEY (WONEY)

Pochopení tokenomiky WONEY (WONEY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WONEY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně WONEY (WONEY)

Jakou hodnotu má dnes WONEY (WONEY)?
Aktuální cena WONEY v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WONEY v USD?
Aktuální cena WONEY v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace WONEY?
Tržní kapitalizace WONEY je $ 18.20K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WONEY v oběhu?
Objem WONEY v oběhu je 871.71M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WONEY?
WONEY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WONEY?
WONEY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování WONEY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WONEY je -- USD.
Dosáhne WONEY letos vyšší ceny?
WONEY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWONEY, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se WONEY (WONEY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

