Tokenomika pro Wild Goat Coin (WGC)

Zjistěte klíčové informace o Wild Goat Coin (WGC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Wild Goat Coin (WGC)

Wild Goat Coin (WGC) is a fixed-supply, omnichain memecoin with its primary presence on HyperEVM. It pairs Hyperliquid’s HYPE token and gold-backed stablecoins such as Tether’s XAUT0 as core liquidity, positioning itself as a ‘GOLD × HYPE Memecoin’. The project migrated to WGC V3 in April 2025 with a LayerZero OFT and Superchain ERC-20 upgrade — enabling native token transfers across 32+ blockchains.

Oficiální webové stránky:
https://www.wildgoatcoin.com/

Wild Goat Coin (WGC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Wild Goat Coin (WGC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 319.33K
$ 319.33K
Celkový objem:
$ 5.00B
$ 5.00B
Objem v oběhu:
$ 5.00B
$ 5.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 319.33K
$ 319.33K
Historické maximum:
$ 0.00135352
$ 0.00135352
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Wild Goat Coin (WGC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Wild Goat Coin (WGC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WGC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WGC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WGC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWGC!

Předpověď ceny WGC

Chcete vědět, kam může WGC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WGC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.