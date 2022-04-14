Tokenomika pro Wild Goat Coin (WGC)
Wild Goat Coin (WGC) is a fixed-supply, omnichain memecoin with its primary presence on HyperEVM. It pairs Hyperliquid’s HYPE token and gold-backed stablecoins such as Tether’s XAUT0 as core liquidity, positioning itself as a ‘GOLD × HYPE Memecoin’. The project migrated to WGC V3 in April 2025 with a LayerZero OFT and Superchain ERC-20 upgrade — enabling native token transfers across 32+ blockchains.
Tokenomika Wild Goat Coin (WGC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Wild Goat Coin (WGC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů WGC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu WGC, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
