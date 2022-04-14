Tokenomika pro WickedBet Casino (WIK)

Zjistěte klíčové informace o WickedBet Casino (WIK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o WickedBet Casino (WIK)

Welcome to WickedBet!

The Hub for crypto gambling and betting. We offer up to $50,000,000 jackpots in real-world lotto bets. We currently hold our own Casino with thousands of games to choose from! Not only that, our Sportsbook and the $WIK Web3 PvP Arena will be shortly integrated onto our bespoke platform.

We proudly present a brand-new and unique experience in the GambleFi world with our flagship product - Fully-Insured Lotto Betting on International lotteries and at a considerably lower cost than standard ticket purchasing; through our own $WIK token and other cryptocurrencies.

Why $WIK?

Holding $WIK:

  • Benefit from the deflationary system that rises with platform usage.

Staking $WIK:

  • Benefit from our profit sharing models.

Using $WIK:

  • Discounts on our platform.
  • Early Access to our currently USDT based Casino.
  • A whole array of benefits in the Web3 PvP Arena.
  • Higher level access within our affiliate system.
  • Scaling rewards via our daily log in faucet system.

Oficiální webové stránky:
https://www.wickedbet.com
Bílá kniha:
https://wickedbet-com.gitbook.io/wickedbet-whitepaper/usdwik/tokenomics

WickedBet Casino (WIK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro WickedBet Casino (WIK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 174.67K
Celkový objem:
$ 69.45M
Objem v oběhu:
$ 36.49M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 332.49K
Historické maximum:
$ 0.211205
Historické minimum:
$ 0.00307217
Aktuální cena:
$ 0.00479863
Tokenomika WickedBet Casino (WIK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro WickedBet Casino (WIK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WIK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WIK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WIK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWIK!

Prohlášení

