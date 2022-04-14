Tokenomika pro Whispers Of Decay ($DCAY)

Tokenomika pro Whispers Of Decay ($DCAY)

Zjistěte klíčové informace o Whispers Of Decay ($DCAY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Whispers Of Decay ($DCAY)

Whispers of Decay, a play-to-earn crypto game that combines psycological horror theme gameplay with blockchain rewards. Earn $DCAY as you battle enemies, explore diverse maps, and uncover captivating quests. Experience the thrill of endless adventures, metaverse exploration, and epic narratives. A psychological action-adventure game where magic and technology collide in an epic struggle for survival. Explore vast, diverse environments filled with hidden mysteries, powerful enemies, and ancient secrets.

Oficiální webové stránky:
https://www.dcay.info
Bílá kniha:
https://drive.google.com/file/d/1Yv2JwKb_3HwkS-8zPDqKb-UGqSHMVeBj/view

Whispers Of Decay ($DCAY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Whispers Of Decay ($DCAY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 62.91K
Celkový objem:
$ 76.00M
Objem v oběhu:
$ 56.87M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 84.08K
Historické maximum:
$ 0.01317514
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00110636
Tokenomika Whispers Of Decay ($DCAY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Whispers Of Decay ($DCAY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů $DCAY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu $DCAY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro $DCAY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$DCAY!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.