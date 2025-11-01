BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Weth Hedz je 0 USD. Sledujte aktualizace cen HEDZ v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HEDZ.

Více informací o HEDZ

Informace o ceně HEDZ

Co je to HEDZ

Oficiální webové stránky HEDZ

Tokenomika pro HEDZ

Předpověď cen HEDZ

Weth Hedz Cena (HEDZ)

Aktuální cena 1 HEDZ na USD

--
----
0.00%1D
Graf aktuální ceny Weth Hedz (HEDZ)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:34:07 (UTC+8)

Informace o ceně Weth Hedz (HEDZ) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.17%

+5.17%

Cena Weth Hedz (HEDZ) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se HEDZ obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HEDZ v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HEDZ se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +5.17%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Weth Hedz (HEDZ)

$ 9.67K
$ 9.67K$ 9.67K

--
----

$ 9.67K
$ 9.67K$ 9.67K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Weth Hedz je $ 9.67K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HEDZ je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.67K.

Historie cen v USD pro Weth Hedz (HEDZ)

Během dnešního dne byla změna ceny Weth Hedz na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Weth Hedz na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Weth Hedz na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Weth Hedz na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0+4.30%
60 dní$ 0-23.80%
90 dní$ 0--

Co je Weth Hedz (HEDZ)

WETH HEDZ is a meme token and NFT project that satirizes, celebrates, and documents the beautiful chaos of full-time crypto addiction. If you’re not on Meth, you’re probably on Weth. We're not here to sell you hype. We're here to reflect what happens when “candles” becomes your personality. Serving the unhinged obsession with crypto, DeFi, JPEG culture, and blockchain degeneracy. It’s a satirical art and culture movement. A support group for the chainbound. tribute to the hopelessly online. We represent the people who told their families, “Trust me, i can 2X the money I owe you ,” The ones who see a bowl of cereal and wonder if it’s tokenized yet. We’re here to show you what the crypto space actually looks like: Unstable, hilarious, dangerous, brilliant. Exactly like the people in it.

The $HEDZ token is the fuel behind the madness, powering staking, utility, rewards, and whatever else the devs dream up in their next dopamine spiral. Because we’re not just here for the memes. We’re building utility — in our own, unhinged way.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Weth Hedz (HEDZ)

Předpověď ceny Weth Hedz (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Weth Hedz (HEDZ) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Weth Hedz (HEDZ) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Weth Hedz.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Weth Hedz!

HEDZ na místní měny

Tokenomika pro Weth Hedz (HEDZ)

Pochopení tokenomiky Weth Hedz (HEDZ) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HEDZ hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Weth Hedz (HEDZ)

Jakou hodnotu má dnes Weth Hedz (HEDZ)?
Aktuální cena HEDZ v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HEDZ v USD?
Aktuální cena HEDZ v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Weth Hedz?
Tržní kapitalizace HEDZ je $ 9.67K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HEDZ v oběhu?
Objem HEDZ v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HEDZ?
HEDZ dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HEDZ?
HEDZ dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování HEDZ?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HEDZ je -- USD.
Dosáhne HEDZ letos vyšší ceny?
HEDZ může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHEDZ, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Weth Hedz (HEDZ)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

