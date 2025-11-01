Weth Hedz Cena (HEDZ)
+5.17%
+5.17%
Cena Weth Hedz (HEDZ) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se HEDZ obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HEDZ v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HEDZ se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +5.17%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Weth Hedz je $ 9.67K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HEDZ je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.67K.
Během dnešního dne byla změna ceny Weth Hedz na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Weth Hedz na USD $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Weth Hedz na USD $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Weth Hedz na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|--
|30 dní
|$ 0
|+4.30%
|60 dní
|$ 0
|-23.80%
|90 dní
|$ 0
|--
WETH HEDZ is a meme token and NFT project that satirizes, celebrates, and documents the beautiful chaos of full-time crypto addiction. If you’re not on Meth, you’re probably on Weth. We're not here to sell you hype. We're here to reflect what happens when “candles” becomes your personality. Serving the unhinged obsession with crypto, DeFi, JPEG culture, and blockchain degeneracy. It’s a satirical art and culture movement. A support group for the chainbound. tribute to the hopelessly online. We represent the people who told their families, “Trust me, i can 2X the money I owe you ,” The ones who see a bowl of cereal and wonder if it’s tokenized yet. We’re here to show you what the crypto space actually looks like: Unstable, hilarious, dangerous, brilliant. Exactly like the people in it.
The $HEDZ token is the fuel behind the madness, powering staking, utility, rewards, and whatever else the devs dream up in their next dopamine spiral. Because we’re not just here for the memes. We’re building utility — in our own, unhinged way.
Pochopení tokenomiky Weth Hedz (HEDZ) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HEDZ hned teď!
