Tokenomika pro Weblume AI (WLAI)

Zjistěte klíčové informace o Weblume AI (WLAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Weblume AI (WLAI)

Weblume AI is an AI-powered platform that radically simplifies website, smart contract, and dApp creation.

Developing blockchain apps, websites, or smart contracts traditionally requires deep technical knowledge, significant time investment, and/or substantial financial resources. This complexity often deters innovators and entrepreneurs from exploring blockchain solutions.

By automating design, code, and smart contract deployment, it removes technical barriers, slashes development time, and lowers costs.

Weblume's vision is to democratize blockchain and web developmnt, empowering anyone, regardless of skill level, to build for the decentralized web - zero coding skills required.

Oficiální webové stránky:
https://www.weblume.ai/

Weblume AI (WLAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Weblume AI (WLAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 226.47K
$ 226.47K
Celkový objem:
$ 10.00M
$ 10.00M
Objem v oběhu:
$ 10.00M
$ 10.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 226.47K
$ 226.47K
Historické maximum:
$ 0.074951
$ 0.074951
Historické minimum:
$ 0.01035367
$ 0.01035367
Aktuální cena:
$ 0.02267627
$ 0.02267627

Tokenomika Weblume AI (WLAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Weblume AI (WLAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WLAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WLAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WLAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWLAI!

Předpověď ceny WLAI

Chcete vědět, kam může WLAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WLAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.