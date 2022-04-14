Tokenomika pro We Love Pussy (PUSSY)

Zjistěte klíčové informace o We Love Pussy (PUSSY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o We Love Pussy (PUSSY)

A bold new token that celebrates empowerment, freedom, and fun, embracing everyone who believes in the power of confidence and connection. More than just a meme coin, $PUSSY is about rewriting the rules of how we connect in crypto: bold, inclusive, and a little bit cheeky.

For women, it’s a symbol of ownership and celebration—taking pride in what’s yours, unapologetically. It’s about community, respect, and letting your personality shine.

For men, it’s an invitation to be part of a positive, open community that appreciates strength, humor, and individuality.

Join us as we celebrate $PUSSY with pride, respect, and a wink. Because crypto should be sexy, smart, and unstoppable.

Oficiální webové stránky:
https://welovepussy.fun/

We Love Pussy (PUSSY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro We Love Pussy (PUSSY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 96.71K
Celkový objem:
$ 999.82M
Objem v oběhu:
$ 999.82M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 96.71K
Historické maximum:
$ 0.00210094
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika We Love Pussy (PUSSY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro We Love Pussy (PUSSY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PUSSY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PUSSY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PUSSY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPUSSY!

Předpověď ceny PUSSY

Chcete vědět, kam může PUSSY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PUSSY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.