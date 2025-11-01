BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena We Love Legs je 0.00007405 USD. Sledujte aktualizace cen LEGS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LEGS.Dnešní aktuální cena We Love Legs je 0.00007405 USD. Sledujte aktualizace cen LEGS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LEGS.

Více informací o LEGS

Informace o ceně LEGS

Co je to LEGS

Oficiální webové stránky LEGS

Tokenomika pro LEGS

Předpověď cen LEGS

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo We Love Legs

We Love Legs Cena (LEGS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 LEGS na USD

--
----
-0.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny We Love Legs (LEGS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:16:28 (UTC+8)

Informace o ceně We Love Legs (LEGS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00007249
$ 0.00007249$ 0.00007249
Nejnižší za 24 h
$ 0.00007563
$ 0.00007563$ 0.00007563
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00007249
$ 0.00007249$ 0.00007249

$ 0.00007563
$ 0.00007563$ 0.00007563

$ 0.00076242
$ 0.00076242$ 0.00076242

$ 0.00005467
$ 0.00005467$ 0.00005467

+0.63%

+0.21%

-14.39%

-14.39%

Cena We Love Legs (LEGS) v reálném čase je $0.00007405. Za posledních 24 hodin se LEGS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00007249 do maxima $ 0.00007563, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LEGS v historii je $ 0.00076242, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00005467.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LEGS se za poslední hodinu změnila o +0.63%, za 24 hodin o +0.21% a za posledních 7 dní o -14.39%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu We Love Legs (LEGS)

$ 74.06K
$ 74.06K$ 74.06K

--
----

$ 74.06K
$ 74.06K$ 74.06K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace We Love Legs je $ 74.06K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LEGS je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 74.06K.

Historie cen v USD pro We Love Legs (LEGS)

Během dnešního dne byla změna ceny We Love Legs na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny We Love Legs na USD  $ -0.0000255353.
Za posledních 60 dní byla změna ceny We Love Legs na USD  $ -0.0000478199.
Za posledních 90 dní byla změna ceny We Love Legs na USD  $ -0.00039531959599323374.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.21%
30 dní$ -0.0000255353-34.48%
60 dní$ -0.0000478199-64.57%
90 dní$ -0.00039531959599323374-84.22%

Co je We Love Legs (LEGS)

We Love Legs is a tongue-in-cheek meme token on Solana built purely for degen fun and ironic appreciation of legendary crypto meme culture. There’s no utility—only vibes, laughter, and community jokes. Launched via Pump.fun, it was fair-launched, 100% distributed to the public. Now tradable on Jupiter, it brings together meme lovers in a collective laugh. Symbolic, lighthearted, and entirely community-led, We Love Legs embraces the absurdity of crypto meme culture.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj We Love Legs (LEGS)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny We Love Legs (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít We Love Legs (LEGS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva We Love Legs (LEGS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro We Love Legs.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny We Love Legs!

LEGS na místní měny

Tokenomika pro We Love Legs (LEGS)

Pochopení tokenomiky We Love Legs (LEGS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LEGS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně We Love Legs (LEGS)

Jakou hodnotu má dnes We Love Legs (LEGS)?
Aktuální cena LEGS v USD je 0.00007405 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LEGS v USD?
Aktuální cena LEGS v USD je $ 0.00007405. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace We Love Legs?
Tržní kapitalizace LEGS je $ 74.06K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LEGS v oběhu?
Objem LEGS v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LEGS?
LEGS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00076242 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LEGS?
LEGS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00005467 USD.
Jaký je objem obchodování LEGS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LEGS je -- USD.
Dosáhne LEGS letos vyšší ceny?
LEGS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLEGS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:16:28 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se We Love Legs (LEGS)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,174.63
$110,174.63$110,174.63

-0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.55
$3,878.55$3,878.55

+0.45%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02354
$0.02354$0.02354

-26.84%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.38
$186.38$186.38

-0.94%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.55
$3,878.55$3,878.55

+0.45%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,174.63
$110,174.63$110,174.63

-0.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.38
$186.38$186.38

-0.94%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5096
$2.5096$2.5096

-0.57%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.10317
$0.10317$0.10317

+106.34%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.02178
$0.02178$0.02178

+8.90%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00513
$0.00513$0.00513

+327.50%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0049290
$0.0049290$0.0049290

+151.22%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0046
$0.0046$0.0046

+84.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000839
$0.0000839$0.0000839

+67.80%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.522
$20.522$20.522

+59.53%