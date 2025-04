Co je We love Boobs (BOOBS)

A community-driven memecoin dedicated to breast cancer awareness and support. In 2022, there were around 2.3 million women diagnosed with breast cancer and 666,000 deaths globally,We decided to spread awarness about Breast cancer using $BOOBS token in fun way, Today memecoin is used only for making high returns but we are using this to spread awarness about BREAST CANCER, More you buy this more people talk about $BOOBS and our motive behind launching this token

Zdroj We love Boobs (BOOBS) Oficiální webová stránka