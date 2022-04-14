Tokenomika pro Waterfall Governance (WTF)
Informace o Waterfall Governance (WTF)
Waterfall DeFi is a platform that offers risk diversification through tranching a portfolio of yield generating DeFi assets. Waterfall is one of the first platforms to deliver traditional tranching methodology to DeFi, enabling more conservative DeFi users to safer, fixed, and predictable yields while also providing products for higher risk-tolerant users for greater potential yields.
All this is done through the Waterfall Protocol, a yield aggregation logic which redistributes a yield and principal from a selected pool of DeFi Yielding assets according to priority, arranged from highest (Senior Tranche), to the lowest (Junior Tranche). Users in the Senior Tranche receives the distributions first at a predetermined, fixed yield. Junior Tranche users receives the distributions the last, in return receiving a much higher potential variable yield should the portfolio of DeFi assets perform as intended. Through the process of tranching, Waterfall DeFi can offer two layers of diversification (portfolio concentration and prioritization of payments), and creating organic leveraging within a portfolio/product without the need for external funding markets.
Waterfall is bringing exciting new structured products to the DeFi ecosystem, expanding the offerings across the space and making the market become more efficient through redistributing risk and reward to the right hands.
Waterfall Governance (WTF): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Waterfall Governance (WTF), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Waterfall Governance (WTF): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Waterfall Governance (WTF) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů WTF, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu WTF, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro WTF rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWTF!
Předpověď ceny WTF
Chcete vědět, kam může WTF zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WTF kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.