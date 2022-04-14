Tokenomika pro Warlords of Solana (WLOS)

Tokenomika pro Warlords of Solana (WLOS)

Zjistěte klíčové informace o Warlords of Solana (WLOS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Warlords of Solana (WLOS)

WLOS (Warlords of Solana) is a Solana-based utility token powering an ecosystem centered around gamified DeFi. The project integrates staking, NFT farming, and mission-based hero mechanics. WLOS is distributed through a 10% transactional fee that funds farming rewards, staking APYs, mission pools, development, and deflationary burns. Users can earn WLOS by staking or deploying NFT characters (Farmers or Heroes) that generate token-based returns. The platform aims to merge community incentives with light strategy mechanics in preparation for a larger game release.

Oficiální webové stránky:
https://wlos.dev
Bílá kniha:
https://docs.wlos.dev

Warlords of Solana (WLOS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Warlords of Solana (WLOS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 6.86K
$ 6.86K
Celkový objem:
$ 96.62K
$ 96.62K
Objem v oběhu:
$ 96.62K
$ 96.62K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 6.86K
$ 6.86K
Historické maximum:
$ 2.67
$ 2.67
Historické minimum:
$ 0.055387
$ 0.055387
Aktuální cena:
$ 0.07103
$ 0.07103

Tokenomika Warlords of Solana (WLOS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Warlords of Solana (WLOS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WLOS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WLOS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.