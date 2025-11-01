BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Wall Street Shiba je 0 USD. Sledujte aktualizace cen STIBA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend STIBA.Dnešní aktuální cena Wall Street Shiba je 0 USD. Sledujte aktualizace cen STIBA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend STIBA.

Více informací o STIBA

Informace o ceně STIBA

Co je to STIBA

Oficiální webové stránky STIBA

Tokenomika pro STIBA

Předpověď cen STIBA

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Wall Street Shiba

Wall Street Shiba Cena (STIBA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 STIBA na USD

$0.00018874
$0.00018874$0.00018874
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Wall Street Shiba (STIBA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:16:01 (UTC+8)

Informace o ceně Wall Street Shiba (STIBA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01904074
$ 0.01904074$ 0.01904074

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Cena Wall Street Shiba (STIBA) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se STIBA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena STIBA v historii je $ 0.01904074, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena STIBA se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Wall Street Shiba (STIBA)

$ 188.74K
$ 188.74K$ 188.74K

--
----

$ 188.74K
$ 188.74K$ 188.74K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Wall Street Shiba je $ 188.74K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu STIBA je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 188.74K.

Historie cen v USD pro Wall Street Shiba (STIBA)

Během dnešního dne byla změna ceny Wall Street Shiba na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Wall Street Shiba na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Wall Street Shiba na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Wall Street Shiba na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0+5.15%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Wall Street Shiba (STIBA)

Wall Street Shiba ($STIBA) is an ERC-20 meme coin on Ethereum with a 1 billion token supply, inspired by Wall Street’s financial ethos and Shiba Inu culture. It aims to blend meme-driven community engagement with AI and DeFi concepts, offering speculative trading on Uniswap V2. Liquidity is locked for one month, and ownership is renounced. The project engages users via its website, telegram , and Twitter, with KOL partnerships and meme contests.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Wall Street Shiba (STIBA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Wall Street Shiba (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Wall Street Shiba (STIBA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Wall Street Shiba (STIBA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Wall Street Shiba.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Wall Street Shiba!

STIBA na místní měny

Tokenomika pro Wall Street Shiba (STIBA)

Pochopení tokenomiky Wall Street Shiba (STIBA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu STIBA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Wall Street Shiba (STIBA)

Jakou hodnotu má dnes Wall Street Shiba (STIBA)?
Aktuální cena STIBA v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena STIBA v USD?
Aktuální cena STIBA v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Wall Street Shiba?
Tržní kapitalizace STIBA je $ 188.74K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem STIBA v oběhu?
Objem STIBA v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) STIBA?
STIBA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01904074 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) STIBA?
STIBA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování STIBA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování STIBA je -- USD.
Dosáhne STIBA letos vyšší ceny?
STIBA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSTIBA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:16:01 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Wall Street Shiba (STIBA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,186.75
$110,186.75$110,186.75

-0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.43
$3,878.43$3,878.43

+0.45%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02354
$0.02354$0.02354

-26.84%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.39
$186.39$186.39

-0.94%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.43
$3,878.43$3,878.43

+0.45%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,186.75
$110,186.75$110,186.75

-0.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.39
$186.39$186.39

-0.94%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5090
$2.5090$2.5090

-0.59%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.10369
$0.10369$0.10369

+107.38%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.02178
$0.02178$0.02178

+8.90%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00522
$0.00522$0.00522

+335.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0051540
$0.0051540$0.0051540

+162.69%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0046
$0.0046$0.0046

+84.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000835
$0.0000835$0.0000835

+67.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.431
$20.431$20.431

+58.82%