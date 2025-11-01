BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena W Coin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen W COIN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend W COIN.Dnešní aktuální cena W Coin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen W COIN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend W COIN.

Více informací o W COIN

Informace o ceně W COIN

Co je to W COIN

Tokenomika pro W COIN

Předpověď cen W COIN

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo W Coin

W Coin Cena (W COIN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 W COIN na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny W Coin (W COIN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:33:11 (UTC+8)

Informace o ceně W Coin (W COIN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+0.01%

-2.03%

-2.03%

Cena W Coin (W COIN) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se W COIN obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena W COIN v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena W COIN se za poslední hodinu změnila o +0.01%, za 24 hodin o +0.01% a za posledních 7 dní o -2.03%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu W Coin (W COIN)

$ 5.80K
$ 5.80K$ 5.80K

--
----

$ 5.80K
$ 5.80K$ 5.80K

930.47M
930.47M 930.47M

930,470,055.777084
930,470,055.777084 930,470,055.777084

Aktuální tržní kapitalizace W Coin je $ 5.80K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu W COIN je 930.47M, přičemž celková zásoba je 930470055.777084. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.80K.

Historie cen v USD pro W Coin (W COIN)

Během dnešního dne byla změna ceny W Coin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny W Coin na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny W Coin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny W Coin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.01%
30 dní$ 0-38.77%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je W Coin (W COIN)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny W Coin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít W Coin (W COIN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva W Coin (W COIN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro W Coin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny W Coin!

W COIN na místní měny

Tokenomika pro W Coin (W COIN)

Pochopení tokenomiky W Coin (W COIN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu W COIN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně W Coin (W COIN)

Jakou hodnotu má dnes W Coin (W COIN)?
Aktuální cena W COIN v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena W COIN v USD?
Aktuální cena W COIN v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace W Coin?
Tržní kapitalizace W COIN je $ 5.80K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem W COIN v oběhu?
Objem W COIN v oběhu je 930.47M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) W COIN?
W COIN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) W COIN?
W COIN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování W COIN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování W COIN je -- USD.
Dosáhne W COIN letos vyšší ceny?
W COIN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenW COIN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:33:11 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se W Coin (W COIN)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,107.10
$110,107.10$110,107.10

-0.10%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,880.00
$3,880.00$3,880.00

+0.49%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02429
$0.02429$0.02429

-24.51%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.54
$186.54$186.54

-0.86%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,880.00
$3,880.00$3,880.00

+0.49%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,107.10
$110,107.10$110,107.10

-0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.54
$186.54$186.54

-0.86%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5003
$2.5003$2.5003

-0.93%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09653
$0.09653$0.09653

+93.06%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01915
$0.01915$0.01915

-4.25%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00476
$0.00476$0.00476

+296.66%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0058786
$0.0058786$0.0058786

+199.62%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000839
$0.0000839$0.0000839

+67.80%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.8345
$0.8345$0.8345

+62.13%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0039
$0.0039$0.0039

+56.00%