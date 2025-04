Co je Voxel X Network (VXL)

Voxel X Network is a decentralized autonomous ecosystem that supports the mobile app gaming industry using blockchain technology. The ecosystem native token is $VXL and can be swapped using Ethereum ($ETH), and soon Avalanche ($AVAX) and Cardano ($ADA) to minimize gas fees. Voxel X Network will include financial products such as our NFT marketplace, a decentralized exchange (DEX) launchpad, blockchain solutions, and a cloud-free NODE system, all community-owned.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Voxel X Network (VXL) Oficiální webová stránka