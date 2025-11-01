BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Vooz Coin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen VOOZ v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VOOZ.Dnešní aktuální cena Vooz Coin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen VOOZ v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VOOZ.

Více informací o VOOZ

Informace o ceně VOOZ

Co je to VOOZ

Bílá kniha pro VOOZ

Oficiální webové stránky VOOZ

Tokenomika pro VOOZ

Předpověď cen VOOZ

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Vooz Coin

Vooz Coin Cena (VOOZ)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 VOOZ na USD

$0.0002565
$0.0002565$0.0002565
-3.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Vooz Coin (VOOZ)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:11:33 (UTC+8)

Informace o ceně Vooz Coin (VOOZ) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00131691
$ 0.00131691$ 0.00131691

$ 0
$ 0$ 0

-0.60%

-3.43%

-11.21%

-11.21%

Cena Vooz Coin (VOOZ) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se VOOZ obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena VOOZ v historii je $ 0.00131691, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena VOOZ se za poslední hodinu změnila o -0.60%, za 24 hodin o -3.43% a za posledních 7 dní o -11.21%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Vooz Coin (VOOZ)

$ 257.97K
$ 257.97K$ 257.97K

--
----

$ 257.97K
$ 257.97K$ 257.97K

998.41M
998.41M 998.41M

998,410,184.147502
998,410,184.147502 998,410,184.147502

Aktuální tržní kapitalizace Vooz Coin je $ 257.97K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu VOOZ je 998.41M, přičemž celková zásoba je 998410184.147502. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 257.97K.

Historie cen v USD pro Vooz Coin (VOOZ)

Během dnešního dne byla změna ceny Vooz Coin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Vooz Coin na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Vooz Coin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Vooz Coin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-3.43%
30 dní$ 0-37.11%
60 dní$ 0-56.38%
90 dní$ 0--

Co je Vooz Coin (VOOZ)

Vooz is redefining online social interaction — fusing dynamic entertainment and seamlessly bridging users from Web2 to Web3.

This isn’t just another “utility token” propping up a Web2 product. With Vooz, Web2 growth is Web3 growth. Every new user, every interaction, and every moment spent on our platform directly fuels on-chain value.

On vooz.co, users can engage in anonymous video chats, connect based on shared interests, and filter interactions by gender or location — powered by Vooz Points, traditionally purchased with USD. Now, those same points are available at a discount so big you can't ignore via our native token, $VOOZ.

Already live and thriving with over 75,000 unique monthly users and growing fast, Vooz is poised to become the most engaging video chat platform since Omegle. What sets us apart? Transaction fees from $VOOZ are funneled directly into marketing, driving aggressive growth and positioning $VOOZ to become one of the most visible tokens on Solana.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Vooz Coin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Vooz Coin (VOOZ) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Vooz Coin (VOOZ) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Vooz Coin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Vooz Coin!

VOOZ na místní měny

Tokenomika pro Vooz Coin (VOOZ)

Pochopení tokenomiky Vooz Coin (VOOZ) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu VOOZ hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Vooz Coin (VOOZ)

Jakou hodnotu má dnes Vooz Coin (VOOZ)?
Aktuální cena VOOZ v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena VOOZ v USD?
Aktuální cena VOOZ v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Vooz Coin?
Tržní kapitalizace VOOZ je $ 257.97K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem VOOZ v oběhu?
Objem VOOZ v oběhu je 998.41M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) VOOZ?
VOOZ dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00131691 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) VOOZ?
VOOZ dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování VOOZ?
Aktuální 24hodinový objem obchodování VOOZ je -- USD.
Dosáhne VOOZ letos vyšší ceny?
VOOZ může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenVOOZ, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:11:33 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Vooz Coin (VOOZ)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,948.01
$109,948.01$109,948.01

-0.24%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.13
$3,875.13$3,875.13

+0.36%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02569
$0.02569$0.02569

-20.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.45
$185.45$185.45

-1.44%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.13
$3,875.13$3,875.13

+0.36%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,948.01
$109,948.01$109,948.01

-0.24%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.45
$185.45$185.45

-1.44%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5037
$2.5037$2.5037

-0.80%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.32
$1,088.32$1,088.32

+0.36%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.10120
$0.10120$0.10120

+102.40%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.03300
$0.03300$0.03300

+65.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0056782
$0.0056782$0.0056782

+189.40%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00005161
$0.00005161$0.00005161

+145.52%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00275
$0.00275$0.00275

+129.16%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.03300
$0.03300$0.03300

+65.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000825
$0.0000825$0.0000825

+65.00%