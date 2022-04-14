Tokenomika pro VNX British Pound (VGBP)

Tokenomika pro VNX British Pound (VGBP)

Zjistěte klíčové informace o VNX British Pound (VGBP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o VNX British Pound (VGBP)

VNX British Pound (VGBP) is a multichain token referencing British Pound from an issuer licensed under the Blockchain act in Liechtenstein.

Each VGBP is backed 1:1 by GBP reserves held in banks in Switzerland and Liechtenstein. Information about the reserves and independent audits is publicly available at https://vnx.li/transparency/.

Being referenced to traditional currency, VNX British Pound offers a traditional asset in the digital form. This is a more stable and reliable instrument for the operations in the crypto market.

Oficiální webové stránky:
http://vnx.io/
Bílá kniha:
https://vnx-terms.s3.amazonaws.com/VNX%20FRT%20White%20Paper.pdf

VNX British Pound (VGBP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro VNX British Pound (VGBP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 620.13K
$ 620.13K$ 620.13K
Celkový objem:
$ 458.57K
$ 458.57K$ 458.57K
Objem v oběhu:
$ 458.57K
$ 458.57K$ 458.57K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 620.13K
$ 620.13K$ 620.13K
Historické maximum:
$ 1.63
$ 1.63$ 1.63
Historické minimum:
$ 1.32
$ 1.32$ 1.32
Aktuální cena:
$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

Tokenomika VNX British Pound (VGBP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro VNX British Pound (VGBP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů VGBP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu VGBP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro VGBP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuVGBP!

Předpověď ceny VGBP

Chcete vědět, kam může VGBP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen VGBP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.