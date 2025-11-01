BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Vizits Coin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen VIZITS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VIZITS.Dnešní aktuální cena Vizits Coin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen VIZITS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VIZITS.

Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Graf aktuální ceny Vizits Coin (VIZITS)
Informace o ceně Vizits Coin (VIZITS) (USD)

Cena Vizits Coin (VIZITS) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se VIZITS obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena VIZITS v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena VIZITS se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +0.19%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Aktuální tržní kapitalizace Vizits Coin je $ 38.99K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu VIZITS je 967.98M, přičemž celková zásoba je 967981114.688692. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 38.99K.

Historie cen v USD pro Vizits Coin (VIZITS)

Během dnešního dne byla změna ceny Vizits Coin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Vizits Coin na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Vizits Coin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Vizits Coin na USD  $ 0.

Co je Vizits Coin (VIZITS)

$VIZITS is a Solana-based meme coin created for community engagement within the social ecosystem of its official website, Vizits.io We are focused on trying to bring fresh users into crypto world, by promoting Vizits.io website where people can buy our meme coin. We utilize banners, pop-unders and rich-media ads to promote the website on web on in-app. We display detailed statistics of the website so that everyone could see the growth of the $VIZITS ecosystem.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Vizits Coin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Vizits Coin (VIZITS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Vizits Coin (VIZITS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Vizits Coin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Vizits Coin!

Tokenomika pro Vizits Coin (VIZITS)

Pochopení tokenomiky Vizits Coin (VIZITS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu VIZITS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Vizits Coin (VIZITS)

Jakou hodnotu má dnes Vizits Coin (VIZITS)?
Aktuální cena VIZITS v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena VIZITS v USD?
Aktuální cena VIZITS v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Vizits Coin?
Tržní kapitalizace VIZITS je $ 38.99K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem VIZITS v oběhu?
Objem VIZITS v oběhu je 967.98M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) VIZITS?
VIZITS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) VIZITS?
VIZITS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování VIZITS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování VIZITS je -- USD.
Dosáhne VIZITS letos vyšší ceny?
VIZITS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenVIZITS, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Vizits Coin (VIZITS)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

