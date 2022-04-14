Tokenomika pro VirtuSwap (VRSW)
Informace o VirtuSwap (VRSW)
VirtuSwap goal is to make DEX trading as efficient as CEX trading. VirtuSwap innovation is centered on two main aspects. Firstly, the VirtuSwap AMM based DEX implement a new backend architecture that uses “Virtual Reserves”, which enable to significantly increase liquidity efficiency while solving the problem of indirect trades that 99% of crypto-assets suffers from. VirtuSwap DEX achieves that by enabling Liquidity Pools to hold, for a limited scope, making all pools work as an orchestra to direct liquidity to the trade, thus eliminating the need for costly indirect trade when trading assets with insufficient direct liquidity. Secondly, VirtuSwap developed the “Minerva Engine”, an AI-based optimizer that analyzes real trading activity to suggest the optimal allocation of economic incentives to Liquidity Providers, thus making VRSW emission allocation derive from informed real data basis. In the future VirtuSwap will also incorporate a hedging model that will enable small to medium cap project who suffers the most from insufficient direct liquidity, to support trading with multiple assets by opening a single pool. VRSW token is VirtuSwap governance token, and can be used for Staking or Locking to receive increased economic incentives, as well as voting on the governance of the protocol using vote-escrowed VRSW, noted as gVRSW.
VirtuSwap (VRSW): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro VirtuSwap (VRSW), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika VirtuSwap (VRSW): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro VirtuSwap (VRSW) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů VRSW, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu VRSW, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro VRSW rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuVRSW!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.