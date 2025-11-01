BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Virtual Trade Agent je 0.00610483 USD. Sledujte aktualizace cen VTA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VTA.

Více informací o VTA

Informace o ceně VTA

Co je to VTA

Oficiální webové stránky VTA

Tokenomika pro VTA

Předpověď cen VTA

Virtual Trade Agent Cena (VTA)

Aktuální cena 1 VTA na USD

$0.00610483
0.00%1D
USD
Graf aktuální ceny Virtual Trade Agent (VTA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:32:04 (UTC+8)

Informace o ceně Virtual Trade Agent (VTA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.056364
$ 0.00601006
--

--

+0.49%

+0.49%

Cena Virtual Trade Agent (VTA) v reálném čase je $0.00610483. Za posledních 24 hodin se VTA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena VTA v historii je $ 0.056364, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00601006.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena VTA se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +0.49%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Virtual Trade Agent (VTA)

$ 5.80K
--
$ 6.10K
950.18K
1,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Virtual Trade Agent je $ 5.80K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu VTA je 950.18K, přičemž celková zásoba je 1000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.10K.

Historie cen v USD pro Virtual Trade Agent (VTA)

Během dnešního dne byla změna ceny Virtual Trade Agent na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Virtual Trade Agent na USD  $ -0.0002948187.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Virtual Trade Agent na USD  $ -0.0014073763.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Virtual Trade Agent na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0002948187-4.82%
60 dní$ -0.0014073763-23.05%
90 dní$ 0--

Co je Virtual Trade Agent (VTA)

Your Autonomous Crypto Trading Partner

Virtual Trade Agent (VTA) is a fully autonomous, narrative-driven AI built to trade crypto like a seasoned degen fast, smart, and ahead of the crowd.It doesn’t just look at charts or follow volume like a basic bot.VTA understands what’s going on what narratives are heating up, which wallets are aping early, and why certain coins are about to explode. Then it makes moves before the hype kicks in.

⚡️ Narrative AI Detection – Tracks evolving crypto narratives and adjusts in real time 📊 Liquidity & Volume Monitoring – Built-in scalper modules for early entries and exits 🔎 High-Performer Wallet Tracking – Observes and adapts based on capital flows from elite on-chain players 🧱 Modular AI Architecture – Designed to scale, evolve, and coordinate multiple strategies across volatile markets

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Virtual Trade Agent (VTA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Virtual Trade Agent (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Virtual Trade Agent (VTA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Virtual Trade Agent (VTA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Virtual Trade Agent.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Virtual Trade Agent!

VTA na místní měny

Tokenomika pro Virtual Trade Agent (VTA)

Pochopení tokenomiky Virtual Trade Agent (VTA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu VTA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Virtual Trade Agent (VTA)

Jakou hodnotu má dnes Virtual Trade Agent (VTA)?
Aktuální cena VTA v USD je 0.00610483 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena VTA v USD?
Aktuální cena VTA v USD je $ 0.00610483. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Virtual Trade Agent?
Tržní kapitalizace VTA je $ 5.80K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem VTA v oběhu?
Objem VTA v oběhu je 950.18K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) VTA?
VTA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.056364 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) VTA?
VTA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00601006 USD.
Jaký je objem obchodování VTA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování VTA je -- USD.
Dosáhne VTA letos vyšší ceny?
VTA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenVTA, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

