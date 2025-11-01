BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena VIDT DAO je 0.00038394 USD. Sledujte aktualizace cen VIDT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VIDT.Dnešní aktuální cena VIDT DAO je 0.00038394 USD. Sledujte aktualizace cen VIDT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VIDT.

Více informací o VIDT

Informace o ceně VIDT

Co je to VIDT

Oficiální webové stránky VIDT

Tokenomika pro VIDT

Předpověď cen VIDT

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo VIDT DAO

VIDT DAO Cena (VIDT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 VIDT na USD

$0.00038409
+656.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny VIDT DAO (VIDT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:15:34 (UTC+8)

Informace o ceně VIDT DAO (VIDT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00005034
Nejnižší za 24 h
$ 0.00038418
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00005034
$ 0.00038418
$ 0.072876
$ 0.00001509
+0.11%

+656.07%

+388.11%

+388.11%

Cena VIDT DAO (VIDT) v reálném čase je $0.00038394. Za posledních 24 hodin se VIDT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00005034 do maxima $ 0.00038418, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena VIDT v historii je $ 0.072876, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001509.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena VIDT se za poslední hodinu změnila o +0.11%, za 24 hodin o +656.07% a za posledních 7 dní o +388.11%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu VIDT DAO (VIDT)

$ 333.95K
--
$ 383.94K
869.80M
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace VIDT DAO je $ 333.95K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu VIDT je 869.80M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 383.94K.

Historie cen v USD pro VIDT DAO (VIDT)

Během dnešního dne byla změna ceny VIDT DAO na USD  $ +0.00033316.
Za posledních 30 dní byla změna ceny VIDT DAO na USD  $ +0.0033430659.
Za posledních 60 dní byla změna ceny VIDT DAO na USD  $ +0.0001640418.
Za posledních 90 dní byla změna ceny VIDT DAO na USD  $ -0.0000911316163000264.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00033316+656.07%
30 dní$ +0.0033430659+870.73%
60 dní$ +0.0001640418+42.73%
90 dní$ -0.0000911316163000264-19.18%

Co je VIDT DAO (VIDT)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj VIDT DAO (VIDT)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny VIDT DAO (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít VIDT DAO (VIDT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva VIDT DAO (VIDT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro VIDT DAO.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny VIDT DAO!

VIDT na místní měny

Tokenomika pro VIDT DAO (VIDT)

Pochopení tokenomiky VIDT DAO (VIDT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu VIDT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně VIDT DAO (VIDT)

Jakou hodnotu má dnes VIDT DAO (VIDT)?
Aktuální cena VIDT v USD je 0.00038394 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena VIDT v USD?
Aktuální cena VIDT v USD je $ 0.00038394. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace VIDT DAO?
Tržní kapitalizace VIDT je $ 333.95K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem VIDT v oběhu?
Objem VIDT v oběhu je 869.80M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) VIDT?
VIDT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.072876 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) VIDT?
VIDT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001509 USD.
Jaký je objem obchodování VIDT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování VIDT je -- USD.
Dosáhne VIDT letos vyšší ceny?
VIDT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenVIDT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:15:34 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se VIDT DAO (VIDT)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

