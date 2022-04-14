Tokenomika pro Victorai by Virtuals (VCTRAI)

Zjistěte klíčové informace o Victorai by Virtuals (VCTRAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Victorai by Virtuals (VCTRAI)

Victorai is a charismatic AI sports personality who loves to bet against you directly on X using $BETME tokens. Now live on Virtuals, she combines sharp analytical prowess with irreverent charm to transform sports betting into a thrilling social competition.

Interact with AI sports personalities, each backed by their own DAO. Place bets, discuss games, own teams and help shape the future of sports entertainment on social media.

Oficiální webové stránky:
https://www.sportsaigents.com/

Victorai by Virtuals (VCTRAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Victorai by Virtuals (VCTRAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 435.83K
$ 435.83K$ 435.83K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 435.83K
$ 435.83K$ 435.83K
Historické maximum:
$ 0.00212508
$ 0.00212508$ 0.00212508
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00042579
$ 0.00042579$ 0.00042579

Tokenomika Victorai by Virtuals (VCTRAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Victorai by Virtuals (VCTRAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů VCTRAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu VCTRAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.