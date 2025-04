Co je Victorai by Virtuals (VCTRAI)

Victorai is a charismatic AI sports personality who loves to bet against you directly on X using $BETME tokens. Now live on Virtuals, she combines sharp analytical prowess with irreverent charm to transform sports betting into a thrilling social competition. Interact with AI sports personalities, each backed by their own DAO. Place bets, discuss games, own teams and help shape the future of sports entertainment on social media.

Zdroj Victorai by Virtuals (VCTRAI) Oficiální webová stránka