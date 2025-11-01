BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Vibey Turtle je 0.00011232 USD. Sledujte aktualizace cen VIBEY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VIBEY.

Logo Vibey Turtle

Vibey Turtle Cena (VIBEY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 VIBEY na USD

$0.00011244
$0.00011244$0.00011244
-22.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Vibey Turtle (VIBEY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:15:25 (UTC+8)

Informace o ceně Vibey Turtle (VIBEY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00010824
$ 0.00010824$ 0.00010824
Nejnižší za 24 h
$ 0.00014727
$ 0.00014727$ 0.00014727
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00010824
$ 0.00010824$ 0.00010824

$ 0.00014727
$ 0.00014727$ 0.00014727

$ 0.0007707
$ 0.0007707$ 0.0007707

$ 0.00006775
$ 0.00006775$ 0.00006775

+2.82%

-22.61%

+24.19%

+24.19%

Cena Vibey Turtle (VIBEY) v reálném čase je $0.00011232. Za posledních 24 hodin se VIBEY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00010824 do maxima $ 0.00014727, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena VIBEY v historii je $ 0.0007707, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00006775.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena VIBEY se za poslední hodinu změnila o +2.82%, za 24 hodin o -22.61% a za posledních 7 dní o +24.19%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Vibey Turtle (VIBEY)

$ 108.17K
$ 108.17K$ 108.17K

--
----

$ 108.17K
$ 108.17K$ 108.17K

963.01M
963.01M 963.01M

963,007,798.352075
963,007,798.352075 963,007,798.352075

Aktuální tržní kapitalizace Vibey Turtle je $ 108.17K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu VIBEY je 963.01M, přičemž celková zásoba je 963007798.352075. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 108.17K.

Historie cen v USD pro Vibey Turtle (VIBEY)

Během dnešního dne byla změna ceny Vibey Turtle na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Vibey Turtle na USD  $ +0.0000067682.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Vibey Turtle na USD  $ -0.0000330994.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Vibey Turtle na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-22.61%
30 dní$ +0.0000067682+6.03%
60 dní$ -0.0000330994-29.46%
90 dní$ 0--

Co je Vibey Turtle (VIBEY)

Vibes Turtle is the first gaming launchpad on Solana, giving anyone the tools to build and tokenize arcade-style games in just minutes. Powered by a no-code game engine and an AI character generation agent, users can drag and drop components to create playable games without writing code. Creators earn fees, deploy instantly, and monetize directly on-chain. It’s the fastest and easiest way to launch Web3 games while empowering creativity and ownership.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Vibey Turtle (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Vibey Turtle (VIBEY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Vibey Turtle (VIBEY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Vibey Turtle.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Vibey Turtle!

VIBEY na místní měny

Tokenomika pro Vibey Turtle (VIBEY)

Pochopení tokenomiky Vibey Turtle (VIBEY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu VIBEY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Vibey Turtle (VIBEY)

Jakou hodnotu má dnes Vibey Turtle (VIBEY)?
Aktuální cena VIBEY v USD je 0.00011232 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena VIBEY v USD?
Aktuální cena VIBEY v USD je $ 0.00011232. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Vibey Turtle?
Tržní kapitalizace VIBEY je $ 108.17K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem VIBEY v oběhu?
Objem VIBEY v oběhu je 963.01M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) VIBEY?
VIBEY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0007707 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) VIBEY?
VIBEY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00006775 USD.
Jaký je objem obchodování VIBEY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování VIBEY je -- USD.
Dosáhne VIBEY letos vyšší ceny?
VIBEY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenVIBEY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:15:25 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Vibey Turtle (VIBEY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

