Tokenomika pro Vestra DAO (VSTR)

Zjistěte klíčové informace o Vestra DAO (VSTR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Vestra DAO (VSTR)

VestraDAO is a decentralized autonomous organization pioneering the future of SocialFi by seamlessly integrating social engagement with decentralized finance (DeFi) and Web3 solutions. Built on the principles of transparency, security, and community empowerment, VestraDAO provides a platform where users can actively participate in governance, earn rewards, stake VSTR and build meaningful connections within a decentralized ecosystem.

Oficiální webové stránky:
https://vestradao.com/
Bílá kniha:
https://vestradao.com/downloads/WhitepaperEN.pdf

Vestra DAO (VSTR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Vestra DAO (VSTR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 11.73M
Celkový objem:
$ 50.00B
Objem v oběhu:
$ 1.60B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 367.20M
Historické maximum:
$ 0.01653066
Historické minimum:
$ 0.00143796
Aktuální cena:
$ 0.0073545
Tokenomika Vestra DAO (VSTR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Vestra DAO (VSTR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů VSTR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu VSTR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro VSTR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuVSTR!

Předpověď ceny VSTR

Chcete vědět, kam může VSTR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen VSTR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.