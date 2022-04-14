Tokenomika pro Velvet AI (VELAI)

Zjistěte klíčové informace o Velvet AI (VELAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Velvet AI (VELAI)

Velvet AI is an advanced cryptocurrency trading system powered by artificial intelligence, currently tracking over 10,000 EVM wallets for trend analysis and early token detection. The platform provides AI-driven security analysis at the smart contract level to identify potential scams and assess trading risks based on liquidity metrics.

The ecosystem features a sophisticated terminal interface delivering real-time trading signals across ETH, Base, Arbitrum, and Avalanche networks. $VELAI token holders benefit from a 50/50 revenue sharing model through staking, with proceeds split between treasury growth and holder rewards.

Oficiální webové stránky:
https://velvetai.xyz

Velvet AI (VELAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Velvet AI (VELAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 269.84K
Celkový objem:
$ 1.11B
Objem v oběhu:
$ 1.11B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 269.84K
Historické maximum:
$ 0.00599055
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00023545
Tokenomika Velvet AI (VELAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Velvet AI (VELAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů VELAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu VELAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro VELAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuVELAI!

Předpověď ceny VELAI

Chcete vědět, kam může VELAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen VELAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.