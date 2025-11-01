BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Velocis AI je 0.00000932 USD. Sledujte aktualizace cen VECAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VECAI.Dnešní aktuální cena Velocis AI je 0.00000932 USD. Sledujte aktualizace cen VECAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VECAI.

Více informací o VECAI

Informace o ceně VECAI

Co je to VECAI

Bílá kniha pro VECAI

Oficiální webové stránky VECAI

Tokenomika pro VECAI

Předpověď cen VECAI

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Velocis AI

Velocis AI Cena (VECAI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 VECAI na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Velocis AI (VECAI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:31:39 (UTC+8)

Informace o ceně Velocis AI (VECAI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00006838
$ 0.00006838$ 0.00006838

$ 0.00000925
$ 0.00000925$ 0.00000925

--

--

-1.46%

-1.46%

Cena Velocis AI (VECAI) v reálném čase je $0.00000932. Za posledních 24 hodin se VECAI obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena VECAI v historii je $ 0.00006838, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000925.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena VECAI se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -1.46%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Velocis AI (VECAI)

$ 7.93K
$ 7.93K$ 7.93K

--
----

$ 9.32K
$ 9.32K$ 9.32K

851.00M
851.00M 851.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Velocis AI je $ 7.93K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu VECAI je 851.00M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.32K.

Historie cen v USD pro Velocis AI (VECAI)

Během dnešního dne byla změna ceny Velocis AI na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Velocis AI na USD  $ -0.0000009310.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Velocis AI na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Velocis AI na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000009310-9.98%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Velocis AI (VECAI)

Velocis AI is a next generation AI + Web3 ecosystem designed to bring intelligent, interactive, and practical AI agents into the blockchain world.

At its core, Velocis introduces virtual AI characters . not just for casual chat, but for real utility:

Veco helps developers with coding, smart contract debugging, and technical education.

Voxe focuses on crypto market analysis and sentiment tracking.

Velys guides users through Web3 culture, learning, and onboarding.

Each AI character is powered by a hybrid architecture (LLM + NLM), giving them accuracy, adaptability, and unique personalities. Users can interact in real time, save sessions as PDFs, and soon connect via wallet login to unlock premium, token powered features.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Velocis AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Velocis AI (VECAI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Velocis AI (VECAI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Velocis AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Velocis AI!

VECAI na místní měny

Tokenomika pro Velocis AI (VECAI)

Pochopení tokenomiky Velocis AI (VECAI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu VECAI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Velocis AI (VECAI)

Jakou hodnotu má dnes Velocis AI (VECAI)?
Aktuální cena VECAI v USD je 0.00000932 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena VECAI v USD?
Aktuální cena VECAI v USD je $ 0.00000932. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Velocis AI?
Tržní kapitalizace VECAI je $ 7.93K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem VECAI v oběhu?
Objem VECAI v oběhu je 851.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) VECAI?
VECAI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00006838 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) VECAI?
VECAI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000925 USD.
Jaký je objem obchodování VECAI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování VECAI je -- USD.
Dosáhne VECAI letos vyšší ceny?
VECAI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenVECAI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:31:39 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Velocis AI (VECAI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,085.40
$110,085.40$110,085.40

-0.12%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.55
$3,878.55$3,878.55

+0.45%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02431
$0.02431$0.02431

-24.45%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.51
$186.51$186.51

-0.87%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.55
$3,878.55$3,878.55

+0.45%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,085.40
$110,085.40$110,085.40

-0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.51
$186.51$186.51

-0.87%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5005
$2.5005$2.5005

-0.93%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09650
$0.09650$0.09650

+93.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01915
$0.01915$0.01915

-4.25%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00498
$0.00498$0.00498

+315.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0069410
$0.0069410$0.0069410

+253.77%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000837
$0.0000837$0.0000837

+67.40%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.8290
$0.8290$0.8290

+61.06%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.787
$19.787$19.787

+53.81%