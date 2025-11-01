BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena VEIL je 0.00157567 USD. Sledujte aktualizace cen VEIL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VEIL.

Aktuální cena 1 VEIL na USD

mexc
Graf aktuální ceny VEIL (VEIL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:15:02 (UTC+8)

Informace o ceně VEIL (VEIL) (USD)

Cena VEIL (VEIL) v reálném čase je $0.00157567. Za posledních 24 hodin se VEIL obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena VEIL v historii je $ 0.510369, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0000999.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena VEIL se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu VEIL (VEIL)

Aktuální tržní kapitalizace VEIL je $ 235.81K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu VEIL je 150.30M, přičemž celková zásoba je 174943571.7431173. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 275.65K.

Historie cen v USD pro VEIL (VEIL)

Během dnešního dne byla změna ceny VEIL na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny VEIL na USD  $ +0.0000138758.
Za posledních 60 dní byla změna ceny VEIL na USD  $ -0.0000640932.
Za posledních 90 dní byla změna ceny VEIL na USD  $ -0.0000842572515609742.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ +0.0000138758+0.88%
60 dní$ -0.0000640932-4.06%
90 dní$ -0.0000842572515609742-5.07%

Co je VEIL (VEIL)

VEIL is an open source cryptocurrency with a world-first combination of Stealth Addressing, Confidential Transactions, RingCT and Zerocoin protocol with Bulletproofs to provide secure transaction privacy & efficiency. VEIL project is backed by an experienced team with a vision to develop the most advanced privacy focused cryptocurrency in the market.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny VEIL (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít VEIL (VEIL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva VEIL (VEIL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro VEIL.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny VEIL!

VEIL na místní měny

Tokenomika pro VEIL (VEIL)

Pochopení tokenomiky VEIL (VEIL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu VEIL hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně VEIL (VEIL)

Jakou hodnotu má dnes VEIL (VEIL)?
Aktuální cena VEIL v USD je 0.00157567 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena VEIL v USD?
Aktuální cena VEIL v USD je $ 0.00157567. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace VEIL?
Tržní kapitalizace VEIL je $ 235.81K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem VEIL v oběhu?
Objem VEIL v oběhu je 150.30M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) VEIL?
VEIL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.510369 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) VEIL?
VEIL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0000999 USD.
Jaký je objem obchodování VEIL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování VEIL je -- USD.
Dosáhne VEIL letos vyšší ceny?
VEIL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenVEIL, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se VEIL (VEIL)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

