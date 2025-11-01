BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Vector AI je 0 USD. Sledujte aktualizace cen VECTOR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VECTOR.

Více informací o VECTOR

Informace o ceně VECTOR

Co je to VECTOR

Bílá kniha pro VECTOR

Oficiální webové stránky VECTOR

Tokenomika pro VECTOR

Předpověď cen VECTOR

Logo Vector AI

Vector AI Cena (VECTOR)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 VECTOR na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Vector AI (VECTOR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:31:33 (UTC+8)

Informace o ceně Vector AI (VECTOR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.46%

+2.46%

Cena Vector AI (VECTOR) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se VECTOR obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena VECTOR v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena VECTOR se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +2.46%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Vector AI (VECTOR)

$ 5.55K
$ 5.55K$ 5.55K

--
----

$ 6.15K
$ 6.15K$ 6.15K

903.11M
903.11M 903.11M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Vector AI je $ 5.55K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu VECTOR je 903.11M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.15K.

Historie cen v USD pro Vector AI (VECTOR)

Během dnešního dne byla změna ceny Vector AI na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Vector AI na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Vector AI na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Vector AI na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-55.05%
60 dní$ 0-98.32%
90 dní$ 0--

Co je Vector AI (VECTOR)

VECTOR AI is a blockchain intelligence company building VGPT — an advanced AI framework that combines DYOR automation, smart contract analysis, and real-time on-chain reasoning. By bridging on-chain data, off-chain APIs, and LLM-powered logic, VGPT delivers actionable insights and enables direct blockchain interactions, deeper analysis into WHY a token is safe/dangerous and more — all in natural language.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Vector AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Vector AI (VECTOR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Vector AI (VECTOR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Vector AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Vector AI!

VECTOR na místní měny

Tokenomika pro Vector AI (VECTOR)

Pochopení tokenomiky Vector AI (VECTOR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu VECTOR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Vector AI (VECTOR)

Jakou hodnotu má dnes Vector AI (VECTOR)?
Aktuální cena VECTOR v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena VECTOR v USD?
Aktuální cena VECTOR v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Vector AI?
Tržní kapitalizace VECTOR je $ 5.55K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem VECTOR v oběhu?
Objem VECTOR v oběhu je 903.11M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) VECTOR?
VECTOR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) VECTOR?
VECTOR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování VECTOR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování VECTOR je -- USD.
Dosáhne VECTOR letos vyšší ceny?
VECTOR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenVECTOR, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:31:33 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Vector AI (VECTOR)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

