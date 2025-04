Co je Vaulted Bellscoin (VBELLS)

Vaulted Bellscoin is a non-custodial wrapped form of Bellscoin ($BELLS) bridged permissionlessly to the Ethereum network using the Televault protocol. Televault is a permissionless and trust-minimized cross-chain bridge that enables anyone to "teleport" fungible assets from UTXO-based blockchains (e.g. BTC, LTC, DOGE, BEL) to Ethereum by leveraging Emblem Vault, the leading protocol for cross-chain NFTs.

